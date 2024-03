Elezioni regionali in Abruzzo, arriva la premier Meloni

Il comizio finale

L’AQUILA- Leader in campo per le regionali di domenica prossima in Abruzzo. La premier Giorgia Meloni è attesa nel pomeriggio a Teramo e poi al comizio finale di Pescara per un mega evento in piazza con Tajani, Salvini, Lupi e Cesa a sostegno del governatore uscente Marsilio, sfidato da D’Amico che ha il sostegno del campo largo. in Basilicata Chiorazzo, indicato come candidato governatore dal Pd, tira dritto: ‘Non mi ritiro. Noi siamo pronti. Resto candidato anche senza i Cinque stelle’.