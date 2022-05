Elezioni in Sicilia, la carica dei candidati: tutte le liste LIVE

Presentate le liste nei 120 comuni siciliani chiamati alle urne il 12 giugno

4' DI LETTURA

PALERMO – Sicilia, la corsa dei candidati alla carica di sindaco e consigliere comunale e di municipalità. Ultimata la presentazione delle liste nei 120 comuni siciliani chiamati alle urne il 12 giugno (con eventuale ballottaggio il 26). SEGUI LO SPECIALE #LIVEPalermo2022

Un momento elettorale importante, banco di prova per le prossime regionali, ma anche per gli equilibri delle principali coalizioni. Dal centrodestra al centrosinistra. Principali piazze sono quelle di Palermo e Messina. Ecco tutti i Comuni in aggiornamento. SEGUI LO SPECIALE AMMINISTRATIVE 2022

Chiusi i termini

Chiusi i termini per la presentazione delle liste elettorali a sostegno dei candidati sindaci, in Sicilia entra nel vivo la campagna elettorale per il rinnovo di 120 Comuni: Palermo e Messina gli unici due capoluoghi di provincia al voto il 12 giugno. A Palermo i candidati a sindaco sono sei: Roberto Lagalla per il centrodestra, Franco Miceli per il centrosinistra, Fabrizio Ferrandelli +Europa e Azione, l’eurodeputata Francesca Donato in contrapposizione a centrodestra e centrosinistra, la civica Rita Barbera e l’autonomista Ciro Lomonte. Roberto Lagalla, 67 anni, è specialista in radiologia diagnostica e radioterapia oncologica all’Università di Palermo. E’ stato assessore alla Sanità nel governo di Totò Cuffaro, ex Rettore di Palermo e assessore all’Istruzione nel governo Musumeci: è appoggiato da nove liste: Forza Italia, Lega-Prima l’Italia, Udc, FdI, Ncl, Dc Nuova, Alleanza per Palermo (autonomisti), Lavoriamo per Palermo Lagalla sindaco e Moderati per Lagalla sindaco. Franco Miceli, 69 anni, è presidente del Consiglio nazionale degli architetti. Nel 1990 fu segretario del Pci a Palermo, fu eletto consigliere comunale col Pds e fu assessore ai Lavori pubblici alla fine degli anni Novanta nella giunta di Leoluca Orlando: quatto le liste Pd, M5s, Sinistra ecologista e Progetto Palermo che fa riferimento a Miceli. Fabrizio Ferrandelli, 41 anni, laureato in Lettere Moderne. Dal 2004 all’ufficio coordinamento rete della Banca Santangelo, è consigliere comunale di Palermo dal 2007. E’ presidente dell’Assemblea nazionale di + Europa; lo sostengono tre liste: +Europa/Azione, E tu splendi Palermo, Rompi il sistema (candidati under 25). Francesca Donato, avvocato di 52 anni, eurodeputata indipendente uscita dalla Lega in opposizione al governo Draghi, si colloca in un’area trasversale in contrapposizione alle coalizioni di centrodestra e centrosinistra; in suo supporto la lista Rinascita Palermo. Rita Barbera, una vita da direttrice nei penitenziari di Pagliarelli e Ucciardone. E’ sostenuta da un movimento “di semplici cittadini” che rivendica di non avere alcun legame con la politica dei partiti; due le liste in suo sostegno: ‘Rita Barbera sindaca’ e Potere al popolo. Ciro Lomonte, architetto di 62 anni, è convinto autonomista, appassionato di storia e arte della Sicilia e di Palermo: con lui la lista Ciro Lo Monte sindaco.

PALERMO

(leggi tutti gli aggiornamenti, le liste e i nomi a cura di Salvo Cataldo e Andrea Cannizzaro)

CATANIA

Sono 20 i comuni al voto in provincia di Catania: Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Licodia Eubea, Linguaglossa, Maniace (dove si vota dopo lo scioglimento per mafia), Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mirabella Imbaccari, Nicolosi, Palagonia, Paternò, Raddusa, Randazzo, San Michele di Ganzaria, Sant’Agata Li Battiati, Santa Maria di Licodia, Scordia e Vizzini.

A Catania I fari sono puntati soprattutto sulle sfide di Paternò, Aci Catena e nel calatino a Palagonia e Scordia. LEGGI QUI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI

MESSINA

A Messina i candidati a sindaco sono 5. Federico Basile, 44 anni, commercialista ed ex direttore generale del comune di Messina, è appoggiato dal sindaco uscente, Cateno De Luca; è sostenuto da nove liste: Prima l’Italia, Mai più baracche, Senza se e senza ma, Gli amici di Federico, Basile sindaco, Con De luca per Basile sindaco, Amo Messina, Orgoglio messinese, Insieme per il lavoro Clara Crocé con Basile. Maurizio Croce, 50 anni, è stato capo dipartimento alla Regione con Raffaele Lombardo, assessore al Territorio con Rosario Crocetta, e poi commissario per il dissesto idrogeologico nella struttura del governo Musumeci. Lo appoggiano otto liste: Fi, FdI, Ora Sicilia, Udc-Sicilia Futura, Giovani per me, Nuova Dc, Animalisti e Maurizio Croce. Franco De Domenico, 59 anni, è laureato in Economia e commercio, ed è il segretario comunale del Pd a Messina. Ex direttore generale dell’università è stato deputato regionale del Pd dal 2017 al 2020. E’ sostenuto da quattro liste: Partito democratico, Movimento 5 stelle, Coalizione civica per Messina e Franco De Domenico. Salvatore Totaro, è un medico di 63 anni, che ha lavorato come cardiologo al Policlinico. Era stato sospeso dal suo ordine professionale per “inadempimento dell’obbligo vaccinale”. Lo appoggia una sola lista: Futuro trasparenza e libertà Gino Sturniolo, 60 anni, ex consigliere comunale, è bibliotecario alla “Giacomo Longo”, ed è uno storico attivista No Ponte. Sarà sostenuto da una lista: Messina in Comune.

Leggi le liste di Maurizio Croce TUTTI I NOMI DEI CANDIDATI