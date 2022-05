Comunali, la sfida in 20 comuni del catanese: tutti i candidati

Tutti i nomi, lista per lista. IN AGGIORNAMENTO

CATANIA – Liste depositate. La corsa verso le elezioni amministrative del 12 giugno sono ufficialmente cominciate. Sono 20 i comuni al voto in provincia di Catania: Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Licodia Eubea, Linguaglossa, Maniace (dove si vota dopo lo scioglimento per mafia), Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mirabella Imbaccari, Nicolosi, Palagonia, Paternò, Raddusa, Randazzo, San Michele di Ganzaria, Sant’Agata Li Battiati, Santa Maria di Licodia, Scordia e Vizzini. I fari sono puntati soprattutto sulle sfide di Paternò, Aci Catena e nel calatino a Palagonia e Scordia.

Tutte le liste in aggiornamento

