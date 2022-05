Amministrative 2022, è il giorno delle liste: tutti i Comuni al voto

Alle 12 scadono i termini per la presentazione delle candidature. Su LiveSicilia tutti i nomi in continuo aggiornamento.

5' DI LETTURA

NEL CATANESE – Il 12 giugno si voterà per le elezioni amministrative 2022 in venti Comuni in provincia di Catania. La scadenza più importante prima del voto è fissata per oggi a mezzogiorno: entro quest’ora, infatti, dovranno essere consegnate, negli uffici elettorali di ciascun municipio coinvolto, le liste con i contrassegni e i nomi dei candidati. Una corsa all’ultimo nome soprattutto nelle quattro città chiamate a scegliere il proprio sindaco, o la propria sindaca, con il sistema proporzionale. Si tratta di Aci Catena, Palagonia, Paternò e Scordia.

Comunali 2022 ad Aci Catena

La partita catenota è certamente una delle più vivaci della provincia di Catania. Sono chiamati a fronteggiarsi cinque candidati: il sindaco uscente Nello Oliveri, uomo del presidente della Regione Nello Musumeci, sostenuto da quattro liste civiche e da Attiva Sicilia, la compagine nata dalla fuoriuscita, a Palazzo dei Normanni, di diversi esponenti dal Movimento 5 stelle; Agostino Imondi è l’outsider totale, chiamato a scompaginare gli equilibri politici della città del limone verdello con il suo Movimento siciliano d’Azione; Giovanni Grasso, consigliere comunale uscente, ci prova “con tutto l’amore” che può e tre liste, tra le quali la formazione leghista Prima l’Italia; Giuseppe Aleo, senatore cittadino anche lui, sogna con tre liste di centrodestra; infine Margherita Ferro – con sette liste che saltano dal Partito democratico alla Democrazia cristiana – si propone come sindaca, sfidando gli uomini che tentano di prendersi il municipio catenoto.

Comunali 2022 a Palagonia

Anche a Palagonia, come a Scordia e a Paternò, l’uscente prova il bis. Salvo Astuti ha dalla sua quattro liste, con le quali tenterà di rimanere saldo al comando del Comune in cui gode di un sostegno più che trasversale. Anche contro di lui corre una agguerrita sfidante: Agnese Campisi, con tre compagini a suo sostegno, raccoglie il testimone della sinistra che, in quel territorio, si muove con più forza che altrove. L’ex deputato regionale dell’Mpa Francesco Calanducci ha dalla sua tre liste, tante quante l’ultimo sfidante: Salvo Filetti.

Comunali 2022 a Scordia

Il modello Palagonia si replica, quasi esattamente, a Scordia. Franco Barchitta è il sindaco uscente, forte di un consenso costruitosi nelle cinque volte che tentato la scalata al municipio scordiense: per lui ci sono quattro liste, tra le quali quella di Forza Italia. Contro Barchitta c’è un altro ex forte della benevolenza di parecchi concittadini: Salvatore Milluzzo è stato eletto nel 1993 e nel 2002 e ambisce a raccogliere attorno a sé le esperienze di sinistra progressiste. A suo sostegno due liste, tra le quali quella dei Democratici per Scordia, che segna una spaccatura all’interno del Pd cittadino. Il simbolo del Partito democratico, infatti, correrà per il terzo candidato: Ignazio Gravina ha dalla sua la lista dem ufficiale, ma anche il Movimento 5 stelle e una civica. Il candidato giallorosso, com’è stato ribattezzato, raccoglie esperienze, però, piuttosto lontane dalla sinistra. Giovanna Catalano, consigliera comunale uscente ed ex assessora di Barchitta, è l’outsider di questa corsa: due liste per lei e una battaglia in salita tutta da combattere.

Comunali 2022 a Paternò

Non c’è dubbio che gli occhi della provincia di Catania, infine, siano puntati su Paternò. È alle porte di Catania, infatti, che il centrodestra tenta la sua prova più muscolare. L’uscente Nino Naso è presente, anche questa volta. Al suo fianco c’è la lista Prima l’Italia, l’esperimento della Lega che si apre ai moderati di Sicilia. Ma ci sono anche: due liste civiche che fanno riferimento direttamente a lui e che candidano due assessori della giunta uscente; la lista dell’attuale vicesindaco Ezio Mannino; e quella costruita dal deputato regionale di Forza Italia Alfio Papale.

Contro Naso, però, c’è un esercito di centrodestra: i big regionali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Diventerà bellissima e Udc sono schierati compatti con Alfio Virgolini, che arriverà al 12 giugno con ben sei liste dalla sua parte. Virgolini, tra i candidati alla carica di primo cittadino nei Comuni con il proporzionale, è il politico sostenuto dal più alto numero di formazioni.

Il voto di opinione paternese, invece, viene dato per compatto sulla terza candidata: Maria Grazia Pannitteri ha raccolto attorno a sé democratici, pentastellati, autonomisti e, da ultimo, persino il leader del Movimento dei forconi Franco Crupi, che si è ritirato per appoggiare l’ex avversaria. La partita sarà avvincente.

Le liste in aggiornamento

Nel corso della mattinata, LiveSicilia pubblicherà le liste dei candidati al Consiglio comunale in ciascuno dei venti Comuni al voto in provincia di Catania. Saranno disponibili, in continuo aggiornamento, alle seguenti pagine:

Elezioni 2022 ad Aci Bonaccorsi, tutti i candidati al Consiglio comunale;

Elezioni 2022 ad Aci Catena, tutti i candidati al Consiglio comunale;

Elezioni 2022 a Castiglione di Sicilia, tutti i candidati al Consiglio comunale;

Elezioni 2022 a Fiumefreddo di Sicilia, tutti i candidati al Consiglio comunale;

Elezioni 2022 a Licodia Eubea, tutti i candidati al Consiglio comunale;

Elezioni 2022 a Linguaglossa, tutti i candidati al Consiglio comunale;

Elezioni 2022 a Maniace, tutti i candidati al Consiglio comunale;

Elezioni 2022 a Mazzarrone, tutti i candidati al Consiglio comunale;

Elezioni 2022 a Militello in Val di Catania, tutti i candidati al Consiglio comunale;

Elezioni 2022 a Mirabella Imbaccari, tutti i candidati al Consiglio comunale;

Elezioni 2022 a Nicolosi, tutti i candidati al Consiglio comunale;

Elezioni 2022 a Palagonia, tutti i candidati al Consiglio comunale;

Elezioni 2022 a Paternò, tutti i candidati al Consiglio comunale;

Elezioni 2022 a Raddusa, tutti i candidati al Consiglio comunale;

Elezioni 2022 a Randazzo, tutti i candidati al Consiglio comunale;

Elezioni 2022 a San Michele di Ganzaria, tutti i candidati al Consiglio comunale;

Elezioni 2022 a Sant’Agata Li Battiati, tutti i candidati al Consiglio comunale;

Elezioni 2022 a Santa Maria di Licodia, tutti i candidati al Consiglio comunale;

Elezioni 2022 a Scordia, tutti i candidati al Consiglio comunale;

Elezioni 2022 a Vizzini, tutti i candidati al Consiglio comunale.