Agrigento, nella provincia si vota in 10 comuni: candidati e liste FOTO

Corsa a tre a Sciacca per raccogliere il testimone di Francesca Valenti

Sono dieci i comuni della provincia di Agrigento chiamati al voto il prossimo 12 giugno per il rinnovo dei rispettivi consigli comunali e per eleggere i nuovi sindaci. Si tratta di Aragona, Bivona, Cattolica Eraclea, Campobello di Licata, Comitini, Lampedusa e Linosa, Santa Margherita Belìce, Palma di Montechiaro, Sciacca e Villafranca Sicula.

SCIACCA

Tra i comuni della provincia di Agrigento chiamati al voto nella tornata del 12 giugno Sciacca è sicuramente tra i più importanti oltre ad essere il più popoloso. Sono tre i candidati sindaco che si sfideranno provando a raccogliere il testimone di Francesca Valenti: si tratta di Ignazio Messina, Fabio Termine e Matteo Mangiacavallo. La prima cittadina ha scelto di non ricandidarsi. Al via, dunque, la competizione elettorale che già da alcuni giorni sembra essersi infiammata. Clamorosa la scelta di Forza Italia, dopo la rottura con Matteo Mangiacavallo, di non presentare alcuna lista. Ecco tutte le liste e tutti i candidati al consiglio comunale.

LE LISTE A SOSTEGNO DI IGNAZIO MESSINA

Lista Messina Sindaco: Ignazio Messina, Rita Rossella Archetti, Paola Barreca, Ignazio Bivona, Raimondo Brucculeri, Clelia Catanzaro, Donatella Cognata, Alfonso Cutruneo, Sergio Daina, Noelia Di Grande, Monica Di Vallelunga, Fabrizio Brigida, Andrea Giacalone, Francesco Lo Bue, Ignazio Marino, Gaetana Morrione, Maria Navarra, Carlo Nigro, Caterina Santangelo, Aurelio Carlo Maria Schittone, Dino Tanto, Christian Marranzano. Lista Insieme per Sciacca: Antonino Alberto Sabella, Pasquale Bentivegna, Antonino Venezia, Chiara Craparo, Vincenzo Catania, Marica Lentini, Silvia Curreri, Emanuele Fabio Cusumano, Sebastiano Grisafi, Maria Rita Giunta, Maria Ruggia, Alida Audy Anna Giambalvo, Caterina Santangelo, Giuseppina Ciancimino, Angelo Solarino, Elisa Scaglione, Daniela Ardizzone, Maria Carmela Maniscalco, Accursio Pippo Alarisi, Francesco Raia, Michele Raso, Vincenzo Scirica, Maria Giuseppa Tumminello, Piero Della Vittoria. Lista Onda: Marcella Bellia, Micaela Bertolino, Alessio Buondonno, Mohamed Choukeane, Vittorio Cortese, Max Crapanzano, Vittorio Di Natale, Cleide Grandinetti, Alessandro Grassadonio, Antonino Gulino, Nicola Indelicato, Salvatore Interrante, Paolo La Bella, Vincenzo Lo Vetere, Maria Adriana Mammarella, Calogera Maniscalco, Sabria Mathlouthi, Anna Elvira Montalbano, Paolo Mulè, Sara Ottaviano, Carmela Santangelo, Chiara Sola, Stefano Soldano, Stefano Trafficante. Lista Sciacca Terme Rinasce: Michele Ferrara, Antonella Adelfio, Rosanna Alfonso, Giovanna Barna, Pietro Bono, Rosanna Curreri, Daniela Girafisi, Salvatore Cusumano, Vincenzo D’Asaro, Manlio Accursio Di Leo, Grazia Frazzetta, Calogero Licata, Luca Lo Monaco, Isidoro Maniscalco, Paolo Marchese, Elena Mendola, Lorenzo Giovanni Montemaggiore, Riccardo Plaia, Leonardo Sclafani, Santo Tirnetta, Alfonso Znati Fahed, Lidia Tiziana Milito, Matteo Galenci. Lista Ventiventidue: Manuela Allegro, Dalila Barbiera, Filippo Bellanca, Franca Bongiovì, Elida Cassarà, Daniela Catagnano, Lorella Ciaccio, Ilenia Ciulla, Liliana Cusumano, Rossella Di Leo, Maria Gabriella Indelicato, Francesco Lo Bue, Paolo Mandracchia, Nicola Perricone, Maria Irene Pumilia, Michela Santangelo, Alberto Scaduto, Accusai Scandaglia, Alessandra Abruzzo, Calogero Colletti, Gaetana Venezia, Gaia Visita, Giuseppe Venezia.

LISTE A SOSTEGNO DI FABIO TERMINE

Lista Mizzica: Francesco Dimino, Daniela Calogera Campione, Agnese Sinagra, Calogero Ciancimino, Gabriele Modica, Lorenzo Benfari, Federica Scaturro, Fabio Calogero Venezia, Aleandro Rizzuto, Giuseppe Barsalona, Antonella Pellegrino, Manuela Panarisi, Emanuele Termine, Giuseppe Gruppuso, Deborah Bongiorno, Stefania Di Giovanna, Tiziana Allegro, Giuseppe Sansone, Francesca Zappalà, Vito Bono. Lista Movimento Cinque Stelle-Next: Giuseppe Catanzaro, Salvino Patti, Debora Piazza, Ignazio Rizzuto, Alessandra Agozzino, Anna Vaccaro, Angelo Puccio, Veronica Bono, Gabriele Ciaccio, Veronica Bellicosi, Gioacchino Trapani, Jimmy Friscia, Emma Giannì, Antonino Sclafani, Cristian Maniscalco, Giusi Sabella, Andrè Davide Girasole, Alessandra Vincenza La Rocca, Vincenzo Licata, Alexandru Raso, Stefano Scaduto, Simona Interrante Bonadia. Lista Ferdinandea: Giuseppe Ambrogio, Alessia Annunziata, Michele Bacchi, Maria Bongiovì, Oriana Giusenina Bono, Francesco Cottone, Helena Cucchiara, Liliana Elaid, Maria Teresa Furone, Clarissa Galluzzo, Angelo Incardona, Salvatore Interrante, Giuseppina La Rocca, Fabio Michele Leonte, Roberto Lo Cicero, Rossella Montagnino, Gaetano Palumbo, Loredana Perrone, Giuseppa Pumilia, Calogero Sabella, Maria Chiara Sclafani, Monica Sutera, Liboria Tabbone. Partito Democratico: Francesco Giordano, Denise Debora Amplo, Jessica Baldassano, Emanuele Bellitti, Francesca Cannova, Calogero Catanzaro, Antonino Carta, Accursio Chiarello, Giuseppe Coco, Maria Yana Cusumano, Francesca Gallo, Andrea Giuffrida, Valeria Gulotta, Carmela Interrante, Giuseppe La Bella, Denise Maniscalco, Alessia Montalbano, Anna Maria Musumeci, Luigi Rizzuto, Giuseppe Ruffo, Francesca Pia Russo, Chiara Santangelo, Vita Scoma, Antonio Alessandro Scotti.

LISTE A SOSTEGNO DI MATTEO MANGIACAVALLO

Lista Mangiacavallo Sindaco: Matteo Mangiacavallo, Michele Blò, Enzo Bitetto, Salvino Bono, Peppina Campo, Paolo Cirami, Carla Ciriaco, Pippo Conti, Federico Cutruneo, Cinzia Diliberto, Valeria Fornace, Assunta Ingoglia, Francesca La Barbera, Emanuele Liotta, Franco Listo, Magda Luniewska, Giovanni Luppina, Ignazio Maria Macaluso, Raffaella Riccobene, Angelo Solarino, Francesco Giovanni Toto, Filippo Bono, Paola Miliano, Gaspare Bono. Lista Fratelli d’Italia: Calogero Filippo Bono, Gaetano Cognata, Giuseppe Milioti, Massimo Ajello, Floriana Bilello, Giancarlo Cipolla, Francesca Santina Cona, Teresa Contino, Salvatore Di Giovanna, Yamile Fornò, Silvana Friscia, Girolamo Interrante, Caterina La Barbera, Rosalba Marciante, Angelo Marino, Maria Luisa Montalbano, Camelia Onel, Marcella Pace, Angela Prestia, Giuseppe Sutera, Giorgio Tummiolo, Angelo Vaccaro, Luana Venezia. Lista Popolari Autonomisti al Centro: Lorenzo Maglienti, Angela Marina Casciaro, Silvana Catanzaro, Sonia Chafferdine, Valentina Chiarello,Salvatore Ciaccio, Lucia Coco, Calogera D’Agostino, Gabrielle Di Leo, Emanuele Fazio, Accursio gallo, Natalia Gennaro, Paolo Indelicato, Giada Licata, Antonella Prinzivalli, Gino Raso, Alfonso Rosselli, Silvio Santangelo, Giovanna Scaduto, Maria Taormina, Salvatore Toto, Luana Zito, Alberto Bilella.

CAMPOBELLO DI LICATA

Sono cinque i candidati sindaco che proveranno a raccogliere il testimone del primo cittadino uscente,e non ricandidato,Gianni Picone. Si tratta di Angelo La Greca, Andrea Mariani, Antonio Pitruzzella, Michele Termini, Vito Terrana. Ecco tutte le liste con i rispettivi candidati.

Fonte di Vita per Angelo La Greca sindaco: Tascarella Filomena (detta Flora); Massimo Napolitano; Maria Stefania Adelaide Gravotta; Salvatore Gabriele Gravotta; Valentina Antona; Danilo Carletto; Giancarlo Calogero Gioacchino Pizzuto; Cassandra Tasca; Salvatore Tricoli; Angelo Casuccio e Loredana Micciché. Assessori designati: Angelo Orlando e Maria Stefania Adelaide Gravotta

Campobello 2.2 per Andrea Mariani sindaco: Maria Elena Alaimo, Noemi Mariarita Amato; Gabriele Brunetto; Maria Di Bella; Intorre Dyana; Salvatore La Greca; Enrico Lo Coco; Calogero Pirrera; Rosario Ragusa; Patrizia Sazio; Carmela Giuliana Siracusa; Calogero Spagnolo; Giovanni Terranova; Antonio Turco; Stefano Gioacchino Giardina; Salvatore Martorella. Gli assessori designati sono Rosario Ragusa e Gabriele Brunetto.

Pd e Movimento Cinque Stelle per Antonio Pitruzzella: Giovanni Gioacchino Picone; Chiara Avanzato; Paola Bove; Giuseppina Burgio; Roberto Casuccio; Calogero Valerio Ciotta; Maria Ausilia Rita Ciotta; Chiara D’Asaro; Angela Maria Serena D’Auria; Giovanni Falsone (detto Gianeddru); Giuseppina Farruggio; David Giudice; Calogero Lombardo; Calogero Patti; Gaetano Vinci; Elisa Zagarrigo. Assessori designati: Rosario Di Proietto e Calogero Calà.

Corri Campobello per Michele Termini sindaco: Calogero Alaimo (detto Lillo); Patrizia Amato; Veronica Maria Camilleri; Salvatore Cani; Giovanni Gioacchino D’Angelo; Vincenzo Gioacchino Mirco Grova; Leonardo Letizia; Sonia Lo Coco; Luigi Milazzo; Giuseppina Nigro; Luigi Santamaria; Salvatore Giorolamo Smiraglia (detto Totò); Salvatore Sanfilippo; Martina Toledo; Alfonso Zirafi; Ennio Teodoro Ciotta. Assessori desgnati Giusy Gammacurta, Salvino Montaperto e Salvatore Paci

Alleanza Civica per Vito Terrna sindaco: Angelo Barba; Veronica Carmela Bella; Antonio Cipollina; Palmela Guarnotta; Carmelo Gammacurta; Giovanni Ilardo; Giuseppe Micciché; Domenico Rizzo; Cristina Simion; Salvatore Maria Domenico Scibetta; Daniela Turco; Marcello Terranova; Eliana Turco; Angelo Gianluigi Intorre; Santa Rita Accascio; Salvatore Siragusa. Assessori designati: Daniela Turco; Cristina Simion, Santa Rita Accascio e Giovanni Ilardo.

LAMPEDUSA E LINOSA

Due i candidati sindaco a Lampedusa e Linosa. Come cinque anni fa si troveranno davanti il primo cittadino uscente Salvatore Martello e Filippo Mannino. Ecco le liste e i candidati:

Martello sindaco – La scelta: Prestipino Salvatore, Guaragno Debora Rosina, Partinico Vincenzo, Fragapane Salvatore, Solina Pierluigi, Raffaele Grazia, Di Malta Angelina, Giammona Teresa, Policardi Andrea, Di Maggio Vincenzo, Cambera Irene, Colapinto Antonino. Gli Assessori designati: Salvatore Prestipino, Minasola Erika Maria Angela.

“Filippo Mannino sindaco – L’alternativa c’è”: Ardizzone Carmelo, Casano Laura, D’Agostino Stefano, Fragapane Elisa, Laterza Nadia, Lucia Attilio, Maggiore Angela, Marchese Piera, Mercurio Giacomo, Palmisano Roberta, Silvia Giovanni, Sparma Tommaso. Gli Assessori designati: Pietro Di Maria e Aldo Di Piazza.

VILLAFRANCA SICULA

A Villafranca Sicula i candidati sindaco sono: Domenico Balsamo, sindaco uscente sostenuto da “Villafranca Bene Comune” e Gaetano Bruccoleri, sostenuto da “ScegliAmo Villafranca”. Ecco tutti i candidati. Villafranca Bene Comune” – Domenico Balsamo sindaco: Liliana Maria Baiamonte; Salvatore Buscemi; Costa Desirèe; Giovanni Galletta, Vanessa Girgenti; Rosalia Guarisco; Francesco Petrusa; Giuseppe Pipia; Filippo Scilabra; Santina Sortino. Gli Assessori designati: Santina Sortino e Francesco Petrusa. “ScegliAmo Villafranca” – Gaetano Bruccoleri sindaco: Nicolò Cascioferro, Tommaso Smeraldi, Vincenzo Venezia, Antonio Scarpinato, Federico Maniscalco, Enza Mauceri, Tiziana Massaro, Valeria Augello, Federica Triolo, Concettina Di Rosa. Gli Assessori designati: Tommaso Smeraldi ed Enza Mauceri.

BIVONA

Il 12 giugno i cittadini di Bivona sono chiamati alle urne per decidere chi sarà il nuovo sindaco della città delle pesche. Ci riprova il sindaco uscente Milko Cinà che sarà sfidato dall’insegnante Carola Calafiore. “Condividi Bivona – Milko Cinà sindaco”: Rosalia Baio, Gaspare Bruno, Salvatore Cannella, Salvatore Chillura, Francesco Cicchirillo, Giuseppe Cutrò, Maria Rosa Di Guida, Enrica Parla, Angela Perconti, Giorgia Puzzo Balluzzo, Marco Stornaiuolo, Giovanni Traina. Gli assessori designatisono: Salvatore Cutrò e Alessandro Spadaro. “Bivona Domani – Carola Calafiore”: Antonio Chiaramonte, Carmela Ciccarello. Carola Militello, Davide Cavallario, Flavio Costa, Giuseppe Balsamo, Giuseppe Mortellaro, Giuseppina Trupia, Giusy Pitanza, Loredana Ciccarello, Ludovico Sciara, Marisa Spallino. Gli assessori designati sono Antonio Chiaramonte, Flavio Costa, Agostino Gattuso e Irene Reina.

CATTOLICA ERACLEA

Sono due i candidati che si sfideranno per diventare il nuovo sindaco di Cattolica Eraclea. Si tratta del primo cittadino uscente, Santo Borsellino, e del medico odontoiatra Enzo Paolo Cammalleri. Entrambi hanno una lista ciascuno a sostegno della candidatura. Ecco tutti i nomi degli aspiranti consiglieri comunali. “Insieme – Santino Borsellino sindaco”: Giuseppe Sciortino, Giusy Alagna, Giuseppe Messina, Antonio Vizzi, Antonino Sciortino, Rosina Proietto, Giusylinda Platania, Maria Concetta Cammalleri, Alessandro Miliziano, Giacomo Ferrara, Giovanna Ballarò e Carolino Augello. Gli Assessori designati: Cinzia Gurreri e Michele Spezio. “Per Cattolica Eraclea – Paolo Enzo Cammalleri sindaco”: Calogero Ballarò, Francesco Bilà, Cesare Curreri, Giuseppe Dangelo, Antonino Francavilla ,Maria Letizia Gentile, Anabelle Giuffrida, Giovanni Messina, Nicola Piazza, Antonella Raneli, Anna Spataro e Federica Rosa Tutino. Gli Assessori designati sono: Pasqualino Messina, Letizia Gentile e Antonio Patti.

ARAGONA

A sfidarsi saranno il primo cittadino uscente, Peppe Pendolino, e Dino Buscemi. Entrambi sono sostenuti da una sola lista. Sono 12 i consiglieri comunali da eleggere e 14 le sezioni da scrutinare. Gli abitanti sono 9.493 mentre gli elettori sono 15.155. Nella tornata del 2017 il sindaco Pendolino ha ottenuto 8 seggi con 2.177 preferenze pari al 36,42%. Ecco tutti i candidati al consiglio comunale. Lista Futuro Insieme Pendolino Sindaco: Raimondo Chiara; Antonino Contino; Stefania Di Giacomo Pepe; Caterina Gallo (detta Katia); Angelo Galluzzo; Alfonso Micciché; Francesca Maria Morreale; Alex Saieva; Gerlanda Lucia Salamone; Maria Sardo (detta Mariella); Ilaria Spoto; Gioacchino Volpe. Gli assessori designati sono Gerlando Montana Lampo e Renata Miccichè. Con la lista “Nuova visione” per Buscemi sindaco: Rosa Calleia; Rosy Calvagna; Gerlandina Caramazza; Rosalia Gaziano; Veronica Graceffa; Giuseppe Attardo; Vincenzo Cacciatore; Angelo Cammarata; Salvatore Castellana; Rosario Farruggia; Totò Parello. Gli assessori designati sono Biagio Bellanca e Peppe Sprio.

PALMA DI MONTECHIARO

Il primo cittadino uscente Stefano Castellino sarà sfidato dal candidato Salvatore Manganello, sostenuto dal Partito Democratico, e da Giuseppe Morgana con la lista civica Azione civica di Centro. Sono sei le liste presentate a sostegno della candidatura di Castellino. Nuova Palma: Domenico Scicolone; Miriam Barba; Angela Incardona; Salvatore Castronovo; Jessica Spinelli; Salvatore Montalto; Calogera Saccomanno (detta Lina); Sara Volpe; Rosario Cammalleri; Marco Salvatore Compilati; Francesco Minio; Giuseppe Nardello. “Ama la tua Città”: Maria Caterina Bordino; Daniele Cacciatore; Emanuele Drago; Rosario Falco; Alessandra Falsone; Emanuela Milanese; Pino Piritore; Giovanni Scopelliti; Emanuele Tannorella; Giuseppina Tuzzolino; Lucia Vitanza; Paola Claudia Zarbo; Placida Castellino. “Costruiamo Insieme”: Carmelo Allegro; Sharon Amato; Samuel Pietro Capasso; Denise Merilin Castellino; Calogero Siddharta Costanzino; Martina Cottitto; Angelo Incardona; Maria Loretta; Calogero Lumia, Matteo Meli, Luca Claudio Gabriele; Letizia Pace; Nicola Sacco, Giuseppe Scarpello; Calogero Scopelliti; Gaetano Vitello. “Corri Palma”: Salvatore Acri, Deisygemma Attardo; Erica Bongiorno; Giuseppe Fabio Cacciatore; Mariagiusi Cammalleri; Denise Catania; Giuseppe D’Orsi; Giuseppe Farraguto; Rosaria Loggia; Tiziana Salamone; Pino Vicari; Selene Vinciguerra, Giuseppe Zarbo. “Palma in Movimento”: Massimiliano Giuseppe Amato (inteso Massimino); Salvatore Argento; Francesco Bellassai; Maria Isaura Bonello; Fabio Giovani D’Amico; Gaetano Lo Brutto; Rita Minio; Giuseppe Cristina Montana; Giuseppe Petrucci; Piera Francesca Tannorella; Natalia Vitello, Crocetta Zarbo. “Volare alto”: Calogero Spinelli, Filippa Volpe, Felice Lo Destro, Vicenzo Salvatore Minio; Emilia Lupo; Rosa Marino; Antonietta Bonando; Giuseppe Bonomo; Salvatore Amato; Dino Panarisi; Pino Fabio Lombardo; Luigi Randisi; Sonja Palasciano. Assessori designati sono: Rosario Bellanti, Giuseppe Bracco, Giuseppe Di Rosa, Calogero Lauricella. La lista a sostegno di Giuseppe Morgana è “Azione Civica di Centro”: Ilenia Albanese; Rosaria Bonfanti; Giuseppe Cammalleri; Calogero Castronovo; Enzo Lauria; Rosaria Lauricella; Manganello Francesco Giuseppe; Rosario Mangiavillano; Maria Chiara Nucera; Marilena Palermo; Calogero Piritore. Per Salvatore Manganello c’è la lista del Partito Democratico: Farulla Ugo, Cacciatore Maricla, Giganti Vittorio, Zarbo Rita, Inguanta Simona, Clementi Vincenzo, Zinnanti Laura, Vinciguerra Beniamino, Lo Presti Maria Ilenia, Vitello Valeria, Bella Gaetano, Fazio Arianna, Di Paola Simone, Manganello Rossella. Gli assessori designati sono: Inguanta Simona, Cacciatore Maricla, Castronovo Mario, Lo Brutto Angela, Zinnanti Laura.

SANTA MARGHERITA BELICE

E’ corsa a due a Santa Margherita Belice per la poltrona di sindaco. Il comune belicino è chiamato ad eleggere il successore di Franco Valenti che, dopo dieci anni di sindacatura, ha deciso di non ricandidarsi. A sfidarsi sono Gaspare Viola e Giacomo Abruzzo. Quest’ultimo è stato peraltro assessore nella giunta Valenti. Entrambi hanno presentato una lista a sostegno della propria candidatura. Ecco tutti i nomi degli aspiranti consiglieri comunali. “Santa Margherita Futura per Giacomo Abruzzo”: Giuseppina Bavetta, Gaspare Ciaccio, Benedetto Di Carmine, Maria Francesca Di Gerlando, Angela Giambalvo, Antonio Guirreri, Tanina Mendolia, Salvatore Morreale, Vito Rabito, Rosa Scarpinata, Francesco Sciara, Gaspare Valenti. Gli assessori designati sono Caterina Montalbano e Angela Giambalvo. “Viva Viola per Gaspare Viola sindaco”: Irene Artale, Salvatore Barbera, Deborah Ciaccio, Giuseppa Coppola, Salvatore Corsentino, Onofrio Di Giovanna, Vita Morreale, Valeria Lea Saladino, Antonino Santoro, Pietro Scarpinato, Giuseppe Scaturro, Salvatore Sciara. Gli assessori designati sono Tanino Bonifacio, Francesco Sala e Antonino Di Giovanna.

COMITINI

A Comitini sarà sfida a due per la poltrona da primo cittadino. A fare un passo indietro il sindaco uscente Nino Contino che ha scelto di sostenere la candidatura di Luigi Nigrelli con la lista civica “Comitini per sempre”, che sarà sfidato dal candidato Gerlando Cuffaro con la lista “Uniti per Rinascere: Cuffaro Sindaco”. “Uniti per Rinascere: Cuffaro Sindaco”: Baldi Gaia, Cutaia Teresa, Di Liberto Antonio Andrea, Fiorello Chiara, Garlisi Clelia, Grassagliata Giuseppe, Lorenzano Aleandro Mistretta Vincenzo, Orlando Vincenzo, Spataro Alessandro. Gli assessori designati:Vincenzo Mistretta e Concetta Russo. “Comitini per sempre” per Luigi Nigrelli: Gerlando Valenti, Noto Alexandro, Bugea Rosalba, Cumbo Luigi, Salamone Francesca, Saldì Valeria, Di Nolfo Elena, Hadi Alia, La Iacona Silvestre, Pavone Mario. Gli assessori designati sono: Teresa Delisi, Mario Pavone