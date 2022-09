Emendamento al Decreto Aiuti: ‘Approvato da Conferenza delle Regioni’

Armao: "L'Ars l'ha irresponsabilmente bocciato"

“La Conferenza delle Regioni ha approvato all’unanimità la proposta della Regione Siciliana di emendamento al d.L. “aiuti 2” che ho sottoscritto per stanziare 405 milioni di euro in favore della aziende sanitarie e dei Comuni di Sicilia per contrastare la crisi energetica, sanitaria e dei rifiuti. È divenuta proposta al Governo Draghi delle Regioni Italiane. Quella stessa disposizione che a voto segreto l’assemblea regionale siciliana ha irresponsabilmente bocciato”, lo scrive su Facebook Gaetano Armao