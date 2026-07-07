Emergenza abitativa a Palermo, assegnato un immobile all’Arenella

La soddisfazione dell'assessore Fabrizio Ferrandelli

PALERMO – Un alloggio di edilizia residenziale pubblica situato nel quartiere Arenella è stato riacquisito al patrimonio del Comune di Palermo e immediatamente riassegnato a un nucleo familiare inserito nella graduatoria dell’emergenza abitativa.

L’operazione è stata coordinata dagli uffici dell’Abitare Sociale, con il supporto della Polizia Municipale, nell’ambito dell’attività di controllo e monitoraggio del patrimonio comunale finalizzata a contrastare le occupazioni e le detenzioni abusive degli immobili e a garantire che gli alloggi vengano assegnati nel pieno rispetto delle graduatorie e dei criteri di legge.

L’immobile, rientrato nella disponibilità dell’Amministrazione comunale, è stato riconsegnato in ottime condizioni, consentendo così di offrire una risposta concreta a una famiglia che attendeva un’abitazione attraverso il percorso previsto per l’emergenza abitativa.

“Questa operazione – dichiara l’assessore alle Politiche Abitative, Fabrizio Ferrandelli – rappresenta un ulteriore risultato dell’attività costante che stiamo portando avanti sul monitoraggio del patrimonio comunale. Grazie all’efficace coordinamento tra gli uffici dell’Abitare Sociale e la Polizia Municipale, riusciamo sempre più a individuare situazioni irregolari, recuperare immobili e restituirli alla loro funzione sociale”.

“Il nostro obiettivo è impedire che la criminalità o soggetti senza scrupoli possano speculare sul bisogno di chi cerca un tetto, chiedendo denaro in cambio dell’accesso a un alloggio pubblico. Il diritto alla casa non si compra: viene garantito dal Comune attraverso procedure trasparenti e nel rispetto delle graduatorie. Ogni immobile recuperato è una risposta concreta a chi aspetta nel rispetto delle regole e un passo avanti nella tutela della legalità e della giustizia sociale”.