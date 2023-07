Emergenza caldo a Palermo, l’Amat riduce le corse del 50 per cento

L'azienda trasporti ha varato un piano d'emergenza per l'eccezionale ondata di calore

PALERMO – L’emergenza caldo a Palermo costringe l’Amat a ridurre le corse del 50 per cento. L’azienda municipalizzata dei trasporti pubblici del capoluogo, guidata dal presidente Giuseppe Mistretta, ha varato un piano d’emergenza che prevede la riduzione delle corse del 50 per cento dettato dalle elevate temperature che raggiungono i tetti dei bus. Per effettuare un cambio macchina e dare la possibilità agli autisti di fare una pausa l’azienda ha deciso di ridurre le corse.