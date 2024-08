Emergenza casa, la giunta Lagalla sblocca mezzo milione di euro

Pronta anche la variazione di bilancio

PALERMO – Mezzo milione di euro subito grazie a una variazione del Peg, il Piano esecutivo di gestione, e quasi altrettanto dalla terza variazione di bilancio al vaglio del consiglio comunale. L’obiettivo è pagare tutti gli arretrati delle misure di sostegno all’affitto, evitando gli sfratti.

La giunta comunale di Palermo ha approvato la delibera che, si legge in una nota, “di fatto sblocca 500 mila euro che permetteranno di azzerare la lista d’attesa per il contributo per l’autonomia abitativa, evitando sfratto o morosità”.

I fondi dell’agenzia sociale per la casa, che aiuta chi è in difficoltà a pagare l’affitto, sono infatti terminati da tempo, col risultato che circa 150 famiglie attendono che Palazzo delle Aquile paghi le pigioni ai padroni di casa. Un caso raccontato la scorsa settimana da LiveSicilia.

Pennino: “Aiuto concreto”

La terza variazione di bilancio contiene una voce da 450 mila euro ma dovrà aspettare i tempi del consiglio, mentre il Peg sarà più immediato. “Con questa delibera – ha detto l’assessore alle Attività sociali, Rosi Pennino – diamo un sostanziale aiuto in un periodo di grande criticità a quelle famiglie che non riescono a pagare utenze e affitti”.

“Si tratta di fondi extra stanziati ad Agenzia Sociale per l’Inclusione per rispondere prontamente all’emergenza abitativa a Palermo – continua l’assessore -. Questo in attesa della approvazione della variazione di bilancio dalla quale scaturiranno ulteriori risorse destinate all’emergenza abitativa”.

“Si tratta dell’ennesima risposta concreta e celere da parte di questa Amministrazione Comunale ai bisogni delle fasce più svantaggiate della città”, commenta il sindaco Roberto Lagalla.

“Ringrazio gli uffici del mio assessorato, quelli della Ragioneria Generale e del Bilancio – continua l’assessore Pennino – per aver predisposto su mio indirizzo un atto individuando risorse poi tradotte nella variazione arrivata in Giunta e, naturalmente, il sindaco per aver condiviso il percorso”.

Zacco: “Attenzione al sociale”

“Scongiurato lo sfratto per centinaia di palermitani – commenta il capogruppo di Forza Italia Ottavio Zacco -. Grazie allo stanziamento di 500 mila euro destinati al disagio abitativo, verranno erogati contributi alle tante famiglie in stato di disagio sociale per affrontare le spese di affitto e pagamento delle utenze domestiche. Ringrazio il sindaco e l’assessore per aver ulteriormente dimostrato attenzione e concretezza sui temi sociali”.