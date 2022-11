Emergenza migranti: 1.520 in hotspot a Lampedusa

La Prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento per 650 persone.

Sono 1.520 i migranti ospiti dell’hotspot dell’isola. Per oggi, la Prefettura di Agrigento ha disposto un doppio trasferimento per un totale di 650 persone. In mattinata, 450 verranno imbarcati sul traghetto di linea Veronese che giungerà in serata a Porto Empedocle e poi, altri 200, lasceranno l’isola con la motovedetta della Guardia di finanza.

Ieri, con 9 diversi barconi, a Lampedusa sono giunti 377 migranti. Due soccorsi di 38 e 35 persone, in serata, sono stati molto complicati a causa del mare mosso. Parte dei gruppi che affollavano i barchini, entrambi di 6 metri, sono stati, in attesa dell’arrivo della motovedetta della Capitaneria, trasbordati sulla zattera della ong Nadir.