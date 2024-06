Emergenza rifiuti, il sindaco di Bronte: domani niente raccolta

La direttiva del primo cittadino Pino Firrarello

BRONTE (CATANIA) – Domani niente raccolta dei rifiuti a Bronte. Il sindaco, Pino Firrarello, insieme con il vice sindaco, Salvatore Pizzuto, hanno firmato una direttiva che sospende la raccolta dei rifiuti indifferenziati per un giorno.

A motivare la decisione è stata la missiva della società “Sicula trasporti” che ha comunicato la chiusura della discarica di contrada “Coda Volpe”.

Nella lettera la “Sicula trasporti” spiega che la chiusura della discarica sarebbe causata dal provvedimento dell’Assessorato del Territorio ed Ambiente con la quale è stata negata l’autorizzazione al proseguimento delle attività di discarica, in attesa della definizione della Via, ovvero la Valutazione di impatto ambientale.

Appello ai cittadini

“Invitiamo i cittadini a non mettere fuori casa i rifiuti domani – afferma il sindaco Firrarello –. E ovvio però che questa situazione non è accettabile. Non è possibile chiudere una discarica ed impedire la raccolta dei rifiuti in un periodo come questo, quando il caldo afoso rende tutto più difficile”.

“Il problema va affrontato e risolto definitivamente. – continua il sindaco – Sono ormai decenni che si discute dei rifiuti in Sicilia. Addirittura Cuffaro, quando era presidente, propose di realizzare i termovalorizzatori, ma alla fine la sua proposta fu bocciata”.

I termovalorizzatori “funzionano benissimo”

“Eppure i termovalorizzatori nel resto d’Europa funzionano benissimo. Tutti sanno infatti che ci sono in pieno centro a Brescia ed a Parigi. Noi, invece, – conclude – continuiamo a rinviare la discussione ed a riempire le discariche, con il rischio di dover lasciare i rifiuti per le strade al primo banale problema di carattere burocratico”. Mercoledì 26 il servizio riprenderà regolarmente.