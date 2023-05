Emilia Romagna, precipita elicottero con quattro uomini a bordo

Sono stati salvati dai vigili del fuoco e trasportati in ospedale

1' DI LETTURA

Sono più di 36mila gli sfollati in Emilia Romagna a causa del maltempo e dramma nel dramma, un elicottero è caduto nelle zone del Ravennate (Belricetto di Lugo).

Fortunatamente i quattro occupati dell’elicottero hanno riportato solamente delle ferite e sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco.

L’equipaggio era impegnato in un intervento di ripristino alla rete elettrica. I feriti trasportati in eliambulanza in ospedale. Il velivolo sarebbe un mezzo di ‘EliOssola’ e avrebbe tentato un atterraggio di emergenza.

Intanto continua a piovere e Ravenna prega che la barriera di terra innalzata a Faenza regga e risparmi la città da una alluvione.