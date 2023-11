Enel assume in Sicilia a tempo indeterminato: requisiti e domanda

C'è tempo fino all'8 dicembre 2023 per presentare la domanda

CATANIA – Enel assume in Sicilia. L’azienda cerca un product application specialist e un account manager per la sede di Catania. Entrambe le assunzioni sono a tempo pieno e indeterminato e la scadenza per candidarsi è fissata all’8 dicembre 2023.

Enel assume, in cosa consiste il lavoro

L’application specialist è responsabile di supportare l’esecuzione della strategia di lancio sul mercato dei prodotti 3SUN e di garantire il successo del prodotto. Inoltre, lavora fianco a fianco con lo specialista del prodotto per supportare il team di innovazione di 3SUN con lo sviluppo e l’implementazione, rappresentando le esigenze dei clienti.

L’account manager, invece, è responsabile dello sviluppo e dell’esecuzione delle vendite, delle attività di co-marketing e del supporto post-vendita per i partner commerciali e i clienti 3Sun nell’area di mercato designata (Italia e/o paesi esteri).

I requisiti

Per il posto di application specialist si cerca un candidato laureato in ingegneria o scienze con oltre quattro anni di esperienza nel settore. I requisiti richiesti sono i seguenti:

Comprensione della tecnologia fotovoltaica e dell’industria solare

Esperienza nella modellazione, progettazione e/o sviluppo di sistemi fotovoltaici

L’esperienza nella realizzazione e installazione di sistemi fotovoltaici sarà maggiormente considerata

L’esperienza con gli strumenti di modellazione fotovoltaica (PVsyst, PVDesign, PVcase) sarà considerata un vantaggio

Buona conoscenza del pacchetto software Microsoft Office (Word, Excel e Power Point)

L’esperienza con prodotti tecnici in un contesto produttivo sarà maggiormente considerata

Costituirà titolo preferenziale l’esperienza nel settore tecnico-commerciale

Ottima conoscenza dell’inglese e dell’italiano. Altre lingue verranno ulteriormente prese in considerazione

Importanti capacità analitiche.

Per il posto di account manager si cerca un professionista esperto nel settore fotovoltaico italiano con oltre cinque anni di comprovata esperienza di vendita B2B attraverso canali diretti o indiretti (come rivenditori e distributori autorizzati). I requisiti richiesti sono i seguenti:

Forti capacità interpersonali, eccellenti capacità nella comunicazione scritta e orale

Buona conoscenza del settore solare, della tecnologia delle celle e dei moduli fotovoltaici

Buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel e Power Point), Salesforce (come plus)

Conoscenza del francese

Buone capacità di comunicazione, a proprio agio nel parlare (orientato alle vendite e al marketing)

Grandi capacità di negoziazione, affermazione dell’identità del marchio aziendale e concentrazione sul raggiungimento di ottimi risultati anche durante le attività più conflittuali

Buone capacità di pianificazione e organizzazione, soprattutto riferite all’area target delle attività

Proattivo, dinamico e orientato al cliente

Disposto a viaggiare almeno il 60% del tempo settimanale.

Come presentare la domanda

Per presentare la domanda bisogna collegarsi al sito di Enel, nella sezione “Lavora con noi”, e ricercare i due annunci relativi ai posti di product application specialist e account manager.

