Energia, Legambiente: “Non bloccare licenze impianti fotovoltaici”

"Un grave passo indietro da parte della Regione Siciliana"

“Disporre la sospensione delle autorizzazioni per gli impianti fotovoltaici in Sicilia, così come annunciato dal Presidente della Regione, sarebbe un gravissimo errore. Il vero danno ambientale la Regione rischia di determinarlo se continua a non disporre l’individuazione delle aree idonee per gli impianti Fer (Fonti Energetiche Rinnovabili) e se insiste nel rallentare il processo di sviluppo delle energie rinnovabili in Sicilia, unico strumento in grado di contrastare le devastazioni sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici”. Lo affermano Giuseppe Alfieri e Anita Astuto, presidente e responsabile Energia e Clima di Legambiente Sicilia.

“Le notizie riportate dalla stampa secondo cui il Presidente della Regione avrebbe intenzione di sospendere il rilascio delle autorizzazioni ambientali per gli impianti fotovoltaici, se confermate, rappresenterebbero un grave passo indietro da parte della Regione Siciliana in materia di sviluppo ed implementazione delle energie rinnovabili in Sicilia”, proseguono.

Secondo Legambiente, “non è bloccando tutti i progetti di impianti fotovoltaici già presentati che si difendono i cittadini siciliani; la Regione è già in grave e colpevole ritardo nell’applicazione del Piano energetico regionale che dovrebbe garantire l’individuazione delle aree idonee alla presenza degli impianti, e questo ritardo oltre a determinare un’assoluta incertezza sotto ogni punto di vista per gli operatori del settore e per le comunità locali, genera anche la proliferazione indiscriminata e non regolamentata su base territoriale degli stessi impianti”.