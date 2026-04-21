Il comune di Enna sfratta il centro anziani, vecchietti lo occupano

Alla base dello sfratto ci sarebbe la decisione del comune di riassegnare lo stabile

ENNA – Settanta anziani, la cui vita sociale è strettamente legata alle attività del centro dell’amicizia ad Enna bassa di proprietà del Comune, hanno acconsentito alla consegna delle chiavi all’amministrazione comunale, che ha sfrattato il centro, ma hanno comunicato che non intendono lasciare il centro.

Stamani il legale degli anziani, Giuliana Conte, aveva concordato con il funzionario comunale la riconsegna delle chiavi alle 11,30 nonostante una lettera del comune avesse annunciato che la riconsegna sarebbe stata alle ore 9.

Così, i dipendenti comunali hanno smontato un vetro e si sono riappropriati del bene. Ma gli anziani non se ne vanno.

Alla base dello sfratto ci sarebbe la decisione del comune di riassegnare lo stabile considerati diversi episodi per cui sono dovute intervenire le forze dell’ordine: un paio di soci che si sarebbero scontrati tante volte con i componenti il direttivo e con gli altri soci.