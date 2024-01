Insulti social a un cronista di Enna, solidarietà da Odg e Fed

Preso di mira il direttore di una testata ennese

ENNA – Attacco social ai danni di Gaetano Scariolo, direttore della testata di ViviEnna. Il cronista è stato preso di mira fra i commenti di un post, in cui è stata violata la sua privacy con la pubblicazione dei suoi contatti personali (compreso il numero di telefono).

L’Odg: “È inaccettabile”

L’Ordine dei giornalisti Sicilia esprime la propria solidarietà al collega Gaetano Scariolo, “che ha subito una pericolosa violazione della privacy. Un fatto inaccettabile, che l’Ordine stigmatizza e condanna, perché lesivo oltre che del diritto di cronaca, anche della tutela e del vincolo di riservatezza che riguarda ogni cittadino e non soltanto i giornalisti. Una deriva, quella dell’indiscriminata gogna a mezzo social, che non possiamo più accettare. L’Odg Sicilia ribadisce la vicinanza nei confronti del collega”.

La Fed: “Siamo preoccupati”

“La Federazione Editori Digitali – si legge nel comunicato – esprime la sua ferma condanna nei confronti degli attacchi online e delle intimidazioni subite dal giornalista Gaetano Scariolo in seguito alla sua copertura giornalistica di un tragico fatto di cronaca. La libertà di stampa è uno dei pilastri fondamentali della nostra società democratica, e ogni giornalista ha il dovere di informare il pubblico in modo obiettivo e responsabile. La FED è profondamente preoccupata per l’escalation di attacchi verbali e minacce nei confronti del giornalista. La diffusione di numeri di telefono e altri dati personali sui social media, seguita da una caccia ingiustificata a Scariolo è una violazione inaccettabile dei principi fondamentali della libertà di stampa e della sicurezza personale. La FED sottolinea ancora una volta che attacchi come quelli subiti da Scariolo minacciano non solo la sua sicurezza personale, ma anche il libero scambio di idee e informazioni, pilastri fondamentali della nostra società. La Federazione Editori Digitali, quindi, riafferma il suo impegno per la difesa della libertà di stampa e l’integrità dei professionisti dell’informazione digitale”.