La destra ennese riparte dalla storica via Kamut

ENNA – Il parlamentare nazionale Giovanni Donzelli ha partecipato all’inaugurazione della sede della federazione provinciale di FdI di Enna insieme al nuovo commissario regionale in Sicilia Luca Sbardella, alla sua prima uscita ufficiale.

Sul commissariamento il responsabile nazionale dell’organizzazione del partito ha spiegato: “Fino ad ora il partito era diviso in due coordinamenti, orientale e occidentale. C’è stata la scelta di fare un coordinamento unico. Un dirigente nazionale di esperienza si occuperà di unificare il territorio siciliano e andare avanti”.

Il commissario per la “riorganizzazione”

A riorganizzare il partito in Sicilia sarà Luca Sbardella, nominato commissario regionale per la Sicilia, che ha avuto l’incarico di riunificare il coordinamento regionale.

“Abbiamo una classe dirigente giovane, intelligente, in gamba, radicata sul territorio, cercheremo – ha detto Sbardella – di farla lavorare il più possibile in squadra in maniera da portare ottimi risultati”.

A Enna, un “segnale di attenzione”.

Il presidente provinciale del partito, il sindaco di Piazza Armerina Nino Cammarata, esprime grande soddisfazione per il segnale d’interesse del partito al territorio ennese. “Questa giornata norgoglisce l’intera federazione proivnciale ennese – afferma Cammarata – e la riteniamo un’attestazione per i grandi e importanti risultati otteunti”.

Ora anche nell’Ennese il partito si prepara alle prossime sfide. All’evento erano presenti tanti militanti, i nuovi coordinatori eletti in questi giorni e diversi amministratori comunali della provincia.

