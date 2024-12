A Enna è andata in scena la Festa delle Racchette Siciliane 2024

Un anno ricco di soddisfazioni per l'isola

Un 2024 davvero ricco di soddisfazioni in ambito nazionale e internazionale per la Sicilia nel campo del tennis e del padel. Ultimissima in ordine di tempo, il sigillo a Formia della palermitana Elisabetta Allegra ai tricolori under 16 femminili.

Le gesta di atleti e società sono state degnamente celebrate dal consiglio regionale presieduto dal rieletto presidente Giorgio Giordano, ma anche da Maurizio Di Pietro, primo cittadino della città di Enna, dove si è svolta, e nello specifico per il 4° anno consecutivo all’interno del Teatro Francesco Paolo Neglia, la Festa delle Racchette Siciliane. A complimentarsi per queste performance sono stati anche, entrambi in video collegamento, il numero 1 della Fitp Angelo Binaghi e il capitano della nazionale azzurra di Coppa Davis Filippo Volandri.

Festa delle Racchette Siciliane: i premi

Quest’oggi a Enna assegnati, tra gli altri, alla TS Monte KàTira, il premio “Circolo dell’anno”, al classe 2011 proprio del club di San Gregorio di Catania Bruno Condorelli il premio “atleta dell’anno” per la vittoria, tra le numerose ottenute, al Master “Road to Torino” tabellone under 13 maschile. Al Tc Calascibetta, che proprio lunedì 16 dicembre spegne 10 candeline, il premio “circolo virtuoso”.

Assegnati anche i due premi speciali “Gabriele Palpacelli” (stimato presidente del consiglio regionale) che è andato al maestro Leonardo Panarello del Nuovo Ct Augusta e fair play “Simone Geracitano” giovane tennista del Tc Siracusa scomparso prematuramente al taorminese, anche lui del Nuovo Ct Augusta, Gaetano Longo.

Spazio anche al tennis in carrozzina. A essere celebrato è stato il 12enne messinese del Tennis Filari Andrea Roccamo, uno dei principali alfieri in Italia e all’estero del tennis wheelchair. Non poteva mancare ovviamente il padel, in cui la Sicilia è al vertice specialmente in ambito giovanile, come confermano i 7 atleti convocati agli europei con la maglia dell’Italia.

Premiati inoltre gli atleti e le squadre che hanno incamerato titoli italiani e i circoli che hanno preso parte ai campionati di serie A1 e serie A2 maschile e femminile e che hanno organizzato tornei internazionali (Wta – Itf – Tennis Europe, Itf juniores e Fip Prmotion).

Le dichiarazioni

Angelo Binaghi in collegamento video: “Anche quest’anno faccio questo collegamento con voi che state riempiendo il teatro e festeggiando degnamente questo evento. La Sicilia è piena zeppa di talenti giovani che sono certo daranno tante gioie alla nostra federazione. Quando penso alla Sicilia il mio ricordo va sempre all’amico Gabriele Palpacelli”.

Filippo Volandri capitano di Coppa Davis: “Bissare il successo in quel di Malaga è stata un’emozione bellissima che abbiamo avuto il piacere di condividere con tutta l’Italia che ci ha seguito dalla tv. Quest’anno è stata meno sofferta la vittoria ma non per questo meno bella. La Sicilia mi evoca bei ricordi, nella vostra regione ho fatto tanti tornei”.

Chiusura con il presidente regionale Giorgio Giordano: “Va in archivio un anno meraviglioso con tantissimi successi. Nel 2025 puntiamo a fare ancora meglio, le basi ci sono tutte. Grazie alle tante persone che hanno riempito il teatro, è stata una bellissima giornata”.