Sono riusciti a evitare che raggiungesse case e aziende agricole

ENNA – Dalle 12 i Vigili del Fuoco di Enna sono al lavoro per spegnere un grosso rogo, di alcuni ettari di terreni privati, in contrada Cannavò, nella frazione di Pergusa. Il rogo non ha raggiunto case o aziende agricole solo perché i pompieri, assieme alla Forestale e due elicotteri, sono riusciti a evitarlo.

L’incendio, secondo quanto riferito da alcuni residenti, riguarderebbe la zona a sud di Pergusa. E ha interessato terreni incolti. Anche la zona recentemente rimboschita, fortunatamente, è stata salvata dall’intervento dei nuclei antincendio.

S’indaga sull’origine del fuoco

Secondo quanto trapela, pompieri e forestali sono ancora al lavoro, così come l’elicottero. Ancora in via di accertamento, secondo i Vigili del fuoco, l’origine del rogo. Non si esclude comunque la matrice dolosa.

