 Giunta Crisafulli a Enna, i nomi degli assessori
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Enna, il sindaco Crisafulli ha varato la nuova giunta comunale

Giunta Crisafulli a Enna
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Cinque donne nella squadra di governo della città
COMUNE
di
1 min di lettura

ENNA – Il neo sindaco di Enna, Mirello Crisafulli, ha varato la sua giunta. Nelle prossime ore è attesa l’ufficializzazione della rosa degli assessori con 5 donne nominate: la parlamementare Maria Stefania Marino, vice sindaco con delega al welfare e alla coesione sociale, a Maria Sebastiana Adamo andrà l’assessorato alla pubblica istruzione e ai rapporti con l’università.

Tiziana Dee Arena guiderà l’urbanistica, i lavori pubblici e l’agenda urbana, Lillo Maria Colaleo si occuperà di programmazione, personale e azione amministrativa, Marilisa Milano avrà la delega al turismo, al commercio e al terzo settore, Leandro Lombardo andrà all’ambiente, al territorio e alle contrade.

Katia Haudrey Randazzo guiderà la cultura, gli eventi e i servizi pubblici locali, Michele Sabatino avrà lo sviluppo economico, l’innovazione e gli investimenti, Giuseppe Trovato il bilancio, il patrimonio e le politiche sportive. Crisafulli si riserva le deleghe a sanità, protezione civile, grandi opere e progetti strategici. 

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI