Enna, minaccia i poliziotti con un coltellaccio: arrestato

I poliziotti per disarmarlo lo hanno avvertito che avrebbero utilizzato il “taser”, lo storditore elettronico in dotazione

1' DI LETTURA

ENNA. La polizia interviene perché stava urlando e dando in escandescenza davanti a casa e lui minaccia gli agenti. Lo fa brandendo un coltello da cucina lungo e affilato. Per disarmarlo, i poliziotti lo hanno dovuto minacciare di usare il “taser”. Così è scattato l’arresto, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale aggravata dall’uso di un’arma.

Cittadino ennese, gli agenti delle Volanti lo hanno portato in carcere, su diposizione del magistrato di turno. Non era la prima volta che dovevano intervenire per calmarlo. Già più volte qualcuno aveva chiamato da casa sua per chiedere l’intervento di una pattuglia. L’altro pomeriggio le chiamate sono state due.

Nella prima occasione, gli era bastato vedere la polizia e un’ambulanza del 118 per tranquillizzarsi. La seconda volta non è stato sufficiente. Era davanti alla porta con un coltellaccio in mano. Vedendo gli genti, avrebbe pure brandito l’arma contro di loro, minacciandoli.

A quel punto hanno minacciato di usare il “taser”, lo storditore elettrico in dotazione, la cui importanza si rivela ancora una volta cruciale. Per lui, la Procura ha poi disposto la tradizione in carcere, dove è sottoposto a custodia cautelare.