Enna, ubriachi circondano il dj e gli distruggono l’automobile

Preso a schiaffi dagli aggressori

GAGLIANO CASTELFERRATO (ENNA) – Una decina di persone, in branco, circondano e aggrediscono il dj, un ragazzo di Agira che stava transitando con la macchina, di notte, dopo la serata danzante di martedì grasso. Involontariamente, il giovane, avrebbe sfiorato con lo specchietto una ragazza. In gruppo lo avrebbero aggredito e gli avrebbero distrutto la macchina. Inoltre lo avrebbero preso a schiaffi. Tutti assieme contro un ragazzo da solo.

Lui ha chiamato i carabinieri. E i militari della stazione di Gagliano sono intervenuti immediatamente. Il giovane in quel frangente avrebbe riconosciuto uno per uno gli aggressori. Per loro adesso scatterà una denuncia per danneggiamento aggravato e lesioni volontarie non gravi in concorso. La vittima non avrebbe riportato ferite, ma questo lo si deve all’intervento immediato dei carabinieri.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito, il giovane sarebbe stato circondato da un gruppo di persone ubriache all’uscita del paese. Sarebbe avvenuto a ridosso del cosiddetto Piano Puleo, al termine della serata danzante. La notizia è trapelata solo oggi. Forse l’aggressione è stata ripresa dalle videocamere del Comune: sarebbe avvenuta proprio lì davanti.

Uno degli aggressori, palesemente ubriaco, gli avrebbe rotto il parabrezza con un oggetto contundente, forse con una bottiglia. Gli altri lo avrebbero praticamente trascinato fuori dalla macchina e preso a schiaffi. L’unica colpa del ragazzo era di voler passare con la macchina da piazza Monumento verso l’uscita di Gagliano, cosa che peraltro era regolarmente consentita: non stava violando alcun divieto. Ma la prepotenza del branco, evidentemente, non poteva consentirlo.

L’omelia

Nel corso dell’omelia, nella chiesa di San Cataldo l’arciprete Pietro Antonio Ruggiero ha stigmatizzato l’avvenuto. Il sacerdote ha ricordato tra l’altro l’uso smodato di alcolici tra giovani e il modo sconveniente di rapportarsi tra loro dei giovani.

Le notizie della provincia di Enna.