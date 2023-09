I carabinieri allertati da alcuni residenti al loro arrivo non hanno trovato nessuno

PALERMO – Rissa la scorsa notte a Borgo Vecchio a Palermo. I residenti hanno chiamato i carabinieri per una lite tra una decina di persone, tra via Archimede e via Ximenes.

I carabinieri sono intervenuti in massa ma quando sono arrivati non c’era più nessuno. Qualcuno che si trovava in zona sentito dai militari ha detto di non avere visto nulla. I carabinieri stanno acquisendo le immagini dei sistemi di video-sorveglianza.