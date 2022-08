Ennesimo raid vandalico alla scuola Pio La Torre: indaga la polizia

I ladri hanno fatto due irruzioni in appena 24 ore

1' DI LETTURA

PALERMO – Ancora una scuola nel mirino dei ladri a Palermo. Ad essere presa di mira per l’ennesima volta è la scuola Pio La Torre in via Nina Siciliana. I ladri hanno fatto due irruzioni in appena 24 ore. La prima volta hanno portato via una telecamera la seconda un computer mettendo a soqquadro alcune aule. Sui due furti indaga la polizia. Già nei giorni scorsi la stessa scuola era stata visitata dai ladri così anche la scuola Leonardo Da Vinci, dove i furti nel giro di qualche settimana erano stati sei.