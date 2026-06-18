Enrico Nigiotti domani al Teatro di Verdura di Palermo

Il cantautore sta attraversando tutta l'Italia con il suo tour

PALERMO – Enrico Nigiotti sarà domani (19 giugno) al Teatro di Verdura di Palermo con il suo “Maledetti Innamorati Summer Tour 2026”. L’appuntamento è promosso da Giuseppe Rapisarda Management e Agave Spettacoli. I biglietti ancora disponibili online su Ticketone, nei punti vendita autorizzati e al botteghino del Teatro di Verdura.

Con questo nuovo tour Nigiotti sta attraversando l’Italia toccando luoghi suggestivi e scenari di grande fascino, contesti capaci di esaltare l’anima autentica della sua musica. I suoi concerti, da sempre contraddistinti da sincerità e intensità, mettono al centro la musica come protagonista assoluta di un’esperienza live coinvolgente e profonda, in grado di creare ogni sera un legame diretto e speciale con il pubblico e di rendere ogni appuntamento davvero irripetibile.

Il 29 maggio è uscito “sabato sera” brano nato dalla collaborazione inedita con Mara Sattei, due modi diversi ma complementari di raccontare l’amore e le sue crepe. Con “sabato sera”, i due artisti firmano un singolo estivo fuori dagli schemi, che sceglie di raccontare la parte più vulnerabile delle notti estive.

In autunno, Nigiotti terrà il suo primo concerto in un palazzetto: un evento speciale, dal forte valore simbolico ed emotivo, dal titolo evocativo “A casa”. Il concerto si terrà il 21 novembre 2026 al Modigliani Forum di Livorno la sua città: una data unica pensata per celebrare il legame profondo con le sue radici e con il pubblico che lo ha sempre sostenuto.

Chi è Enrico Nigiotti

Classe 1987, Enrico Nigiotti è un cantautore e chitarrista livornese. Nel 2010 pubblica il suo album d’esordio, “Enrico Nigiotti”, che include anche brani firmati da Francesco Tricarico e Gianluca Grignani. Il 2015 segna il suo debutto al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte con Qualcosa da decidere, canzone che darà il titolo al suo secondo disco.

Nel 2016 due sue composizioni – Gli ultimi sopravvissuti e Nel mio silenzio – entrano nella colonna sonora del film di Paolo Virzì “La pazza gioia”, in cui compare anche come attore. L’anno successivo, con la partecipazione a X Factor e l’inedito L’amore è, conquista critica e pubblico.

Nel frattempo cresce anche il riconoscimento da parte dei colleghi: apre i concerti dei Simply Red e di Gianna Nannini, con quest’ultima scrive e duetta in Complici; nel 2018 si esibisce al Circo Massimo per Laura Pausini, per la quale compone Le due finestre. Successivamente firma Ho bisogno di te per Eros Ramazzotti, confermando la sua abilità autoriale. Nello stesso anno pubblica il terzo disco “Cenerentola”.

Nel 2019 partecipa al Festival di Sanremo con Nonno Hollywood, certificato oro e vincitore del Premio Lunezia per il valore musico-letterario del testo e nel 2020 si presenta con Baciami adesso, anch’esso certificato oro e incluso nel suo quarto album in studio “Nigio”.

Dopo anni di collaborazioni prestigiose e brani diventati parte del repertorio musicale italiano, Nigiotti continua a distinguersi per uno stile diretto e autentico, capace di trasformare la quotidianità in racconti musicali intensi. Nel 2024 pubblica i singoli In punta di piedi, Occhi grandi e Tu sei per me e torna dal vivo con Unplugged Club Tour 2024.

Nell’estate 2025 riparte in tour con il SUMMER TOUR 2025, prodotto da A1 Concerti, proponendo un viaggio tra i suoi successi e nuove canzoni inedite.

A febbraio 2026 torna al Festival di Sanremo con Ogni volta che non so volare, un brano carico di significato personale e artistico. Il brano fa parte del suo nuovo album in studio, che si intitola “Maledetti Innamorati” e viene pubblicato il 13 marzo da Columbia Records / Sony Music Italy. Il nuovo disco raccoglie 11 canzoni e prende forma a partire da brani scritti nell’arco degli ultimi due anni, un tempo lungo e denso in cui la vita di Nigiotti ha attraversato una profonda trasformazione.

Prima di salire sul palco dell’Ariston, Enrico Nigiotti porta la sua musica nei teatri italiani con “Maledetti Innamorati”, un tour completamente sold out.

Il 29 maggio esce sabato sera, brano nato dalla collaborazione inedita con Mara Sattei.

A giugno prende il via il “Maledetti Innamorati Summer Tour 2026”, il tour che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso le tappe più significative della carriera del cantautore, alternando i nuovi brani ai successi che hanno segnato il suo percorso. In autunno, Nigiotti terrà il suo primo concerto in un palazzetto: un evento speciale, dal forte valore simbolico ed emotivo, dal titolo evocativo “A casa”. Il concerto si terrà il 21 novembre 2026 al Modigliani Forum di Livorno, la sua città.