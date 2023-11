Entra dalla finestra, stupra e deruba una giovane a Catania: un arresto

Quattro anni di carcere

CATANIA – Fece irruzione in una casa dalla finestra, violentò una ragazza e la derubò di denaro in contanti e di un telefonino cellulare. Adesso un pregiudicato di Catania, che vive a Ragusa, è stato arrestato dai carabinieri. L’arresto è arrivato in esecuzione di una sentenza in cui è stato condannato a 4 anni. La sentenza è della Corte d’Appello di Catania.

La cronaca

I fatti risalgono al giugno del 2017. Arrampicandosi alla grondaia di un palazzo nella periferia del capoluogo etneo, piombò nell’appartamento di una giovane, abusò di lei e le rubò, subito dopo la violenza, il telefono cellulare e del denaro contante.

Il processo, scattato a seguito della denuncia immediatamente sporta dalla giovane ai militari, ha quindi portato alla condanna del responsabile che dovrà ora scontare la propria pena detentiva presso il carcere ibleo.

Tutte le notizie della provincia di Catania.