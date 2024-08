“Entrare per credere”, il tour di iliad nei centri commerciali del sud

Lo stand con attività interattive e gadget

Iliad annuncia il tour di eventi “Entrare per credere” che coinvolgerà i principali centri commerciali del Sud Italia. Un’occasione unica per scoprire il mondo di iliad fatto di semplicità, trasparenza e tariffe garantite “per sempre”, attraverso un’esperienza coinvolgente e interattiva.

iliad sarà presente con uno stand che sarà impreziosito dalle creatività realizzate in collaborazione con l’illustratrice Momusso. Le illustrazioni di Momusso e le sue verbalizzazioni create ad hoc per l’occasione metteranno in risalto i valori principali di iliad.

Le attività di “Entrare per credere”

All’interno dello stand, i visitatori potranno partecipare a varie attività pensate per raccontare i valori di iliad:

• Tunnel di specchi: un’esperienza immersiva per enfatizzare l’invito a entrare per credere; • Area photobooth: per scattare foto divertenti con i props creati dall’illustratrice Momusso; • Specchio della trasparenza: un’ulteriore opportunità per scattare foto che esprimono al 100% il valore della trasparenza; • Area “fatti sentire”: una zona in cui far sentire la propria voce, per consigliare di entrare nel mondo iliad in prima persona, enfatizzando il valore di appartenenza alla community degli oltre 11 milioni di utenti che hanno già scelto l’operatore; • Area gioco puzzle: un’attività di gioco ideale per famiglie e bambini, un puzzle in cui cimentarsi a ricomporre la frase di Momusso dedicata al valore della semplicità. Chi sceglie le offerte iliad entra in un mondo semplice in cui sa sempre cosa aspettarsi, non esistono costi nascosti o brutte sorprese.

Tutti i partecipanti alle attività riceveranno gadget realizzati con le verbalizzazioni di Momusso. Inoltre, chi parteciperà alle attività riceverà un flyer promozionale che inviterà a visitare l’iliad Corner all’interno del centro commerciale e scoprire le offerte iliad per ritirare un altro speciale omaggio.

Il calendario del Tour:

• Dal 2 all’8 agosto presso il Centro Commerciale Grande Sud Giugliano (zona Napoli); • Dal 19 al 25 agosto presso il Centro Commerciale Mongolfiera Molfetta (zona Bari); • Dal 28 agosto all’8 settembre presso il Centro Commerciale Forum Palermo (zona Palermo); • Dall’11 al 16 settembre presso il Centro Commerciale Le Fontane Catanzaro (zona Catanzaro).