Occhio ai frutti da mare crudi. Evitate il sushi

L’epatite A continua a preoccupare e le autorità sanitarie rafforzano i controlli anche in vista delle festività pasquali.

Sono sessanta le persone attualmente ricoverate all’ospedale Cotugno di Napoli, mentre nel solo mese di marzo sono stati registrati 89 contagi. Il fenomeno non riguarda più solo la Campania, ma si è esteso anche al Lazio e alla Calabria.

L’infezione, causata dal virus dell’epatite A (HAV), è collegata al consumo di frutti di mare. Nel Lazio è stato avviato un monitoraggio serrato: si contano 50 casi nelle Asl Roma 1 e Roma 2 e 24 nella provincia di Latina, distribuiti tra Aprilia, Fondi, Formia, Latina, Sabaudia, Sermoneta, Campodimele, Priverno, Lenola e Terracina, per un totale di 120 casi nella regione.

L’origine del focolaio e i controlli

Secondo un’indagine della Regione Lazio, il contagio sarebbe stato introdotto il 20 febbraio attraverso una partita di cozze contaminate provenienti dalla Campania, dove i primi casi erano stati registrati già a gennaio.

Il carico è stato individuato e ritirato dal mercato, mentre sono stati avviati accertamenti sanitari. Tra le possibili cause della diffusione viene indicato anche il maltempo delle settimane precedenti. Circostanza che avrebbe favorito il rimescolamento delle acque marine e la contaminazione dei molluschi.

Epatite A, i consigli dell’esperta per Pasqua

La Regione Lazio ha intensificato i controlli sulla sicurezza alimentare e sulla sorveglianza sanitaria, soprattutto in vista delle festività pasquali. In questo periodo, i frutti di mare sono spesso presenti sulle tavole, in particolare in Campania. Ecco una serie di consigli per evitare di contrarre l’epatite A a Pasqua.

“I frutti di mare vanno mangiati ben cotti, frutta e verdura vanno lavate bene e per molti minuti”, consiglia Novella Carannante, infettivologa in forza all’ospedale Cotugno di Napoli, come riporta il “Fatto Quotidiano.

“Al momento non ci risultano contagiati da frutta e verdura, mirtilli e frutta, tutti i ricoverati hanno mangiato mitili”, aggiunge.

La specialista invita alla cautela anche per il sushi: “Non è un periodo adatto per consumarlo, l’abbattitore non serve a distruggere il virus dell’epatite A”.

L’impatto economico e il crollo delle vendite

Oltre all’emergenza sanitaria, iniziano a emergere anche le conseguenze economiche. Domenica 22 marzo si è registrato un forte calo delle vendite, con effetti immediati su tutto il comparto ittico.

Il divieto di consumo di frutti di mare crudi ha inciso sull’intero mercato del pescato, con pescherie in difficoltà e preoccupazione crescente alla vigilia della Pasqua, periodo tradizionalmente caratterizzato da un aumento della domanda.

Coldiretti invita a evitare allarmismi e a garantire un’informazione corretta “per evitare psicosi”. L’associazione segnala un calo dei consumi di molluschi che in Campania ha raggiunto punte del 40%.

Bassetti: “Epidemia continuerà per un po’”

Sulla vicenda è intervenuto Matteo Bassetti. “A proposito di epatite A, adesso c’è anche qualcuno che si improvvisa chef e dice che cosa mangiare per la prossima Pasqua – ha detto in una clip condivisa sui social – Diciamo una cosa importante: i pesci tutti, dalle cozze a tutti gli altri, si possono mangiare purchè cotti. Non c’è nessun problema”.

“In questo momento, evidentemente, per quanto riguarda soprattutto i frutti di mare sarebbe meglio evitare di mangiarli crudi – ha continuato – Cotti a sessanta gradi muore ogni tipo di problematica. Tra l’altro, l’epidemia dell’epatite A probabilmente continuerà ancora un po’ perché stiamo parlando di un tempo di incubazione mediamente di 30 giorni”.

“Quindi sono persone che probabilmente si sono contagiate nel mese di febbraio e che oggi evidentemente hanno i sintomi”, ha sottolineato il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova.

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