Congresso Sismed, memorial Pippo Vasta: medico ucciso dal Covid

Istituito il primo memorial Pippo Vasta.

CATANIA – Un buon rapporto con il medico di famiglia è di fondamentale importanza per la salute e il benessere psicofisico. Il tema, con particolare riferimento alla prevenzione, sarà al centro del congresso promosso dal Sismed(Società Italiana Scienze Mediche) e vedrà la presenza di specialisti in chirurgia, pneumologia, epatologia, diabetologia e ginecologia. Il medico di famiglia ha un ruolo importante e rappresenta da sempre un punto di riferimento e di raccordo per pazienti e specialisti. Il prossimo 30 settembre e 1 ottobre a Viagrande ci sarà un momento di analisi e di confronto, ma anche uno spazio per ricordare Pippo Vasta, il medico morto di Covid il 5 aprile 2020. A lui è dedicato il “1° memorial Pippo Vasta” che vuole essere un modo per ricordare il suo sacrificio e dire grazie, per il lavoro svolto, ai medici di famiglia.

Il congresso si svolgerà venerdi 30 settembre, dalle 14.30 alle 19, e sabato 1 ottobre, dalle 8.30 alle 19 all’hotel Villa Itria di Viagrande.