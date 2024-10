Escalation in Libano, Israele lancia l’operazione di terra

Attacchi nel sud del paese dei cedri

BEIRUT – Israele lancia l’operazione di terra in Libano. Le Idf specificano di aver iniziato attacchi mirati contro Hezbollah. Il gabinetto di guerra di Tel Aviv parla di blitz limitato che non punta a occupare il sud del Paese confinante. Colpito un grande campo di profughi palestinesi.

Gli Usa parlano di manovre in linea col diritto alla difesa. Raid anche sulla Siria: ci sarebbero 3 vittime a Damasco, tra cui un reporter. Meloni definisce la situazione “drammatica” e preme per una de-escalation. Stamattina informativa di Tajani sul Medio Oriente in commissioni Esteri e Difesa congiunte. Rutte subentra oggi a Stoltenberg come segretario generale della Nato.