Escambray, la magia della Baia di Sant’Elia ed il gusto del Mediterraneo

3' DI LETTURA

C’è un posto in cui la bellezza mozzafiato della Baia di Sant’Elia si sposa con i sapori autentici del mare mediterraneo. Parliamo di Escambray, un ristorante che incanta i sensi con la sua posizione privilegiata e una cucina di mare che ti lascerà senza parole.

Il gioiello della Baia di Sant’Elia

Immersa nella costa settentrionale della Sicilia, la Baia di Sant’Elia è una perla incastonata tra il blu intenso del mare e la rigogliosa natura che la circonda. Con il suo fascino incontaminato e i panorami mozzafiato, è senza dubbio una delle location più belle e suggestive dell’intera regione.

Immagina di gustare un delizioso piatto di mare mentre ti lasci cullare dalla brezza marina e ti perdi nella vista spettacolare della Baia di Sant’Elia. Questo è ciò che ti aspetta da Escambray, con il suo panorma direttamente sulle acque cristalline della baia. Una cornice da sogno per una serata indimenticabile.

Il menu di Escambray

Escambray propone una cucina dove protagonisti sono crostacei, frutti di mare ed il meglio del pescato locale, una cucina che porta in tavola i sapori autentici e i profumi del mar mediterraneo. Qui, ogni piatto è preparato con ingredienti di prima qualità e pesce freschissimo, garantendo una vera e propria festa per il palato.

Dopo la prima stagione estiva quella 2022, da quest’anno, alla guida della cucina c’è lo Chef Filippo La Corte, precedentemente chef del Cortile Corselli e grande conoscitore della cucina di pesce. Grazie alla sua visione ed alla conoscenza profonda della materia prima, ha rinnovato il menu di Escambray valorizzando gli ingredienti e mettendo al centro del piatto tutto il gusto del mediterraneo.

Oltre ad un nuovo chef ed al nuovo menu, l’estate 2023 porta una gustosa novità nella cucina di Escambray. Da quest’anno infatti, tutti gli amanti del sushi, avranno il loro nuovo posto preferito. L’offerta di Escambray si arricchisce con una menu dedicato al sushi dove, accanto ai tradizionali gambero, tonno e salmone, i veri protagonisti saranno l’aragosta, il king crab e i ricci di mare, e ogni boccone sarà un’esplosione di sapori raffinati e sorprendenti. Un’esperienza gastronomica unica nel suo genere.

Da Escambray, puoi vivere appieno l’autenticità della cucina di mare mediterranea, in una location che in ogni momento regala degli scorci indimenticabili. Ogni piatto è un viaggio di sapori che cattura l’anima del Mediterraneo e ti trasporta in un mondo di delizie culinarie. Il tutto in un’atmosfera magica e romantica, immersi nella splendida Baia di Sant’Elia.

Se vuoi vivere un’esperienza gastronomica indimenticabile, immergerti nella bellezza senza tempo della Baia di Sant’Elia e assaporare i piaceri autentici del mare mediterraneo, Escambray è il luogo che fa per te. Preparati alle emozioni e lasciati sedurre dalla magia di questo ristorante unico. Non aspettare oltre, vieni a scoprire il la magia di Escambray nella splendida baia di Sant’Elia.