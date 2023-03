Esclusa dai bandi, il Tar non concede la sospensiva a Caronte&Tourist

Inadeguata la proposta presentata dalla società

LIPARI – Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, ha respinto la richiesta di Caronte&Tourist isole minori di sospendere il provvedimento con il quale la Regione siciliana l’aveva esclusa dai bandi di collegamento, a mezzo nave ro – ro, per aver riscontrato che la proposta presentata dalla società, tra l’altro l’unica pervenuta, era inadeguata rispetto ai requisiti del bando di gara: i posti a sedere delle navi, destinate al servizio, erano inferiori a quelli stabiliti dai capitolati.

In attesa dell’udienza di merito sul ricorso, per l’annullamento dell’esclusione, fissata per il 25 maggio, i giudici hanno ritenuto che “il danno, paventato dalla società , riconducibile nella sostanza a profili eminentemente patrimoniali, attesa l’assenza di elementi di danno che non siano eventualmente ristorabili all’esito della fase di merito, non integrerebbe comunque un pregiudizio grave ed irreparabile tale da giustificare un provvedimento di sospensione”.