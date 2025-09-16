Escursionista ferito alla riserva di Cavagrande: trasferito a Catania

L'intervento del Soccorso Alpino di Nicolosi

CATANIA – Un turista è rimasto ferito durante una escursione alla riserva naturale orientata Cavagrande del Cassibile, nel Siracusano. Tratto in salvo dai militari della stazione del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Nicolosi, attivati dalla centrale operativa del 118.

I militari, già in attività di addestramento in una falesia di roccia nei pressi di Floridia, sono giunti sul luogo e insieme al personale dell’eliambulanza, hanno raggiunto l’infortunato nel fondovalle ed effettuato una prima medicazione.

Successivamente, l’escursionista è stato trasportato presso l’elicottero del 118 in attesa in una piazzola d’emergenza all’interno della gola. Il personale medico, valutatene le condizioni, ha disposto il trasferimento dell’infortunato all’ospedale Cannizzaro di Catania.