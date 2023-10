Esercito, cambio al vertice del centro reclutamento di Palermo

Al colonnello Antonino Poma subentra il colonnello Lorenzo Urso

PALERMO – Alla caserma Tukory di Palermo, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al comando del Centro di Selezione Volontari dell’Esercito. Al Colonnello Antonino POMA, dopo cinque anni, subentra il Colonnello Lorenzo URSO. La cerimonia è stata presieduta dal Generale di Brigata Giorgio GUARIGLIA, Comandante del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito.

Durante il periodo in cui il Colonnello Poma è stato alla guida del Centro, oltre 25.000 giovani aspiranti, ragazze e ragazzi, sono stati sottoposti alle prove selettive di ingresso nella Forza Armata. Con l’entrata in vigore della legge n.119 del 5 agosto 2022, è stato introdotto un nuovo modello di reclutamento nelle carriere iniziali, sulla base di ferme triennali, incentrato sulla figura del volontario in ferma iniziale (VFI).