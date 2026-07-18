Due giorni tra arte, tradizioni e musica

Piana degli Albanesi si prepara ad accogliere due appuntamenti di punta dell’Estate Arbëreshe 2026, con un weekend dedicato all’arte, alla cultura e alla musica. Sabato 18 luglio il quartiere Sheshi ospiterà “Bashkë in Art 2026 – Identità in luce: viaggio nell’arte e nella cultura Arbëreshe lungo le vie dello Sheshi”. Domenica 19 luglio, alle 21.30, spazio al concerto della Sikula Faber Band, con un tributo a Fabrizio De André.

Estate arbëreshe 2026, il programma

Per l’intera giornata di sabato 18 luglio il suggestivo quartiere Sheshi diventerà il cuore delle iniziative dedicate alla cultura arbëreshe. L’evento proporrà un percorso tra arte, tradizioni e valorizzazione del territorio, con artisti al lavoro, installazioni, momenti dedicati alla creatività e agli antichi saperi, fino alla premiazione finale e al DJ set conclusivo. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Bashkë con il finanziamento del Comune di Piana degli Albanesi e della Città Metropolitana di Palermo.

Il programma

Domenica 19 luglio il tributo a Fabrizio De André

La sera di domenica 19 luglio, alle 21.30, sarà invece all’insegna della musica con il concerto della Sikula Faber Band – Omaggio a Fabrizio De André. La formazione propone uno spettacolo che rende omaggio al cantautore genovese, rileggendo i suoi brani attraverso sonorità ispirate alla tradizione siciliana e mediterranea. Un progetto musicale che mette in dialogo il repertorio di De André con le radici culturali dell’isola, offrendo una nuova interpretazione delle sue opere.

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Un viaggio nel repertorio di De André

Lo spettacolo attraversa alcune delle pagine più significative del repertorio dell’artista scomparso nel 1999, con una scaletta che alterna arrangiamenti ricercati e testi che hanno lasciato un segno nella storia della musica italiana. A guidare la band è Luca Cionco, voce e chitarra, conosciuto anche per la partecipazione a “Tale e Quale Show” su Rai 1, dove ha interpretato “La canzone di Marinella”. Sul palco con lui anche Pierpaolo Petta, fisarmonicista, musicista e compositore, che accompagna l’esecuzione dei brani contribuendo a ricreare le atmosfere caratteristiche dell’universo musicale di De André.

L’appuntamento è organizzato dall’associazione Bashkë in collaborazione con il Comune di Piana degli Albanesi, con il sostegno dell’Assessorato regionale al Turismo.

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