Una ricca Estate Ciminnese: musica, cabaret, enogastronomia

Un ricco cartellone in programma

CIMINNA (PALERMO) – Un cartellone ricco di eventi è pronto ad accendere l’estate ciminnese 2025 con un ricco calendario che è partito il 21 luglio. Tra cinema, festival, musica, cabaret, cooking show e tanto altro, per concludersi l’8 settembre con i festeggiamenti del Patrono San Vito.

Un cartellone che ha aperto le danze dell’estate ciminnese con una serie di appuntamenti dedicati al grande schermo con il Ciminna Cinefestival. Partito il 21 luglio e proseguito fino al 26 luglio. Culminato con il Premio Gattopardo Città di Ciminna che quest’anno è stato assegnato a Giancarlo Giannini, volto iconico del cinema italiano.

Il cartellone dell’Estate Ciminnese 2025

Tra gli appuntamenti più attesi all’interno della rassegna Ciminna Borgo in Festival, che è iniziata con Notte bianca del 2 agosto, in cui l’intrattenimento non è stato solo musicale ma ha coinvolto anche l’arte di strada e la fotografia, grazie all’allestimento di una mostra fotografica e la partecipazione di artisti di strada e mangiafuoco ad animare le antiche viuzze di Ciminna. Immancabile il momento cabaret con l’amato comico siciliano Claudio Casisa e la musica protagonista assoluta della serata con la band musicale Drepanum Dixie Band e lo spettacolo dello Zoo di 105 con dj Jonny Mele.

Martedì 5 agosto è stata la volta de “I quattro gusti” con il loro esilarante spettacolo di cabaret. A seguire, il 9 agosto, il momento cabaret di Matranga e Minafò, duo comico siciliano apprezzato dal pubblico per la partecipazione al programma comico Made in Sud. Il 12 agosto a Piazza Mattarella si riderà con i Badaboom e Antonio Balistreri.

Un intrattenimento fatto anche di cultura ed enogastronomia del territorio. Il 22 agosto a Piazza Umberto I si terrà la nona edizione del Cuddiruni Festival. Evento dedicato a uno dei prodotti gastronomici simbolo del territorio con i visitatori che potranno assaggiare la prelibata pietanza preparata dalle pizzerie locali. La serata proseguirà con lo spettacolo di cabaret di Toti e Totino.

Il 29 agosto un altro momento di cabaret coinvolgerà “I Falsi d’autore”, chiudendo così gli appuntamenti di agosto. Dal 5 all’8 settembre, i consueti festeggiamenti per la tradizionale Festa del Patrono San Vito, con messe, processioni, spettacoli e fuochi artificiali. Tra gli eventi clou il concerto di Ron il 5 settembre.

Il sindaco Barone: “Un ricchissimo cartellone”

“Un agosto all’insegna della musica, dello spettacolo, dell’enogastronomia e della cultura – dichiara il sindaco di Ciminna Vito Barone – in un ricchissimo cartellone che animerà l’estate a Ciminna. Tra gli eventi da non perdere il Cuddiruni Festival, il Premio Gattopardo, la Notte Bianca e tantissimi altri spettacoli che allieteranno l’estate ciminnese. Un programma che vedrà esibirsi tantissimi musicisti, comici e artisti per far trascorrere delle piacevoli serate d’estate a tutti coloro i quali vorranno venire a visitare Ciminna. Tantissimi spettacoli, concerti, rassegne ed eventi enogastronomici in un cartellone di eventi estivi pensato per aprire le porte ai turisti che potranno degustare i nostri prodotti tipici, apprezzare i nostri luoghi d’interesse e le mostre che saranno esposte all’aperto.”

La rassegna Ciminna Borghi in Festival è finanziato all’interno della linea PNRR. – Intervento 12 del progetto “Ciminna e il Set de Il Gattopardo: Rigenerazione, Valorizzazione del Patrimonio Culturale, rivitalizzazione sociale ed economica – PNRR M1C3, Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi”.