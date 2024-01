Esteso il Fondo povertà, Varchi e Pennino: “Ascoltata la giunta Lagalla”

"Tra i destinatari anche chi non riceve l'assegno di inclusione"

“La Quota servizi del Fondo povertà potrà andare anche ai cittadini non destinatari dell’Assegno di inclusione (Adi), lo strumento che ha sostituito il Reddito di cittadinanza. È una buona notizia per tante famiglie in difficoltà. Ringraziamo il governo Meloni e in particolare il ministro Maria Elvira Calderone e il viceministro Maria Teresa Bellucci per avere accolto le richieste della giunta di Palermo”. Lo dichiarano il vicesindaco di Palermo Carolina Varchi e l’assessore comunale alle Attività sociali Rosi Pennino.

“Con la circolare del Ministero – proseguono – verrà quindi ampliata la platea dei destinatari dei servizi previsti dal Fondo. Potranno così beneficiarne anche le famiglie e i soggetti con Isee fino a 9.360 euro e che siano già stati presi in carico dai servizi sociali, anche se non destinatari di Adi. È un aiuto concreto per tanti palermitani in difficoltà e la dimostrazione di quanto sia importante per i cittadini – concludono Varchi e Pennino – l’interlocuzione tra gli enti locali e il governo nazionale”.