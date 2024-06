Etna Comics, a Palazzolo “70 anni di Tv visti da Topolino”

La mostra approda allo Spazio di San Sebastiano

PALAZZOLO ACREIDE (SIRACUSA) – Prima volta fuori casa per il Festival Internazionale del Fumetto, del Gioco e della Cultura Pop. L’evento è giunto ormai alla sua dodicesima edizione con numeri da capogiro come le 100 mila presenze sfiorate quest’anno.

Nonostante la kermesse si sia ufficialmente chiusa a Catania lo scorso 9 giugno, curiosi e appassionati potranno continuare a godere di una vera e propria chicca espositiva: “70 anni di TV visti da Topolino”, la mostra inaugurata il 26 maggio al Palazzo della Cultura di Catania che potrà essere visitata da domenica 23 giugno sino al 28 luglio allo Spazio San Sebastiano di Palazzolo Acreide.

È il centro culturale di piazza del Popolo 19, ai piedi dell’imponente scalinata della basilica Patrimonio Unesco, nato dalla sinergia tra la Parrocchia di San Sebastiano e la cooperativa Mediblei, con il contributo di Fondosvillupo, il fondo mutualistico della cooperazione italiana.

La mostra

La mostra dedicata ai 70 anni di storia della TV italiana, a partire da quel primo annuncio della presentatrice Furia Colombo nello storico 3 gennaio del 1954, celebra questo anniversario attraverso la rivista Topolino, da sempre capace di cogliere le tendenze del momento e l’evolversi dei gusti della società.

Dive dello spettacolo, comici, attori, giornalisti e presentatori “paperizzati” per raccontare storie avvincenti e divertenti: con le parodie tipiche delle storie dei paperi e dei topi più famosi al mondo, la mostra traccia il percorso che la TV ha compiuto in tutti questi anni di evoluzione.

Un viaggio nel tempo e nel costume

Impreziosita dalle tavole originali dal maestro Giorgio Cavazzano, uno dei più celebri autori di fumetti Disney al mondo, e con omaggi realizzati appositamente da altri disegnatori di Topolino, la mostra rappresenta un percorso guidato in questi sette decenni, un autentico viaggio nel tempo e nel costume del nostro Paese.

La curatela della mostra è di Marco Grasso, responsabile area mostra per Etna Comics, che molto ha fatto per coinvolgere anche Palazzolo Acreide, creando questa connessione tra il festival catanese e il comune ibleo. “Etna Comics”, afferma lo stesso Grasso “ha ormai raggiunto vette di popolarità impensabili.

Se è cresciuta così tanto lo deve a un territorio fertile che aspettava una buona occasione per far esplodere tutta la sua passione in materia di cultura pop. Oggi Etna Comics inizia a portare sue emanazioni in altri angoli della Sicilia, a cominciare da Palazzolo Acreide, un borgo che tutti i siciliani (e non solo) dovrebbero visitare almeno una volta nella vita, uno di quei gioielli ricchi di storia, arte e tradizioni che il passato ci ha regalato.

La cooperativa Mediblei

Palazzolo Acreide vive però anche di presente e si proietta verso il futuro grazie a persone che amano la propria terra, come i componenti della cooperativa Mediblei che cura questa seconda tappa della mostra, e che comprendono l’importanza di affiancare alle eccellenze locali anche contenuti che emozionano tutti.

Il settimanale Topolino ha da sempre parodiato la nostra società e i suoi costumi e, grazie alle storie selezionate per questa esposizione, è possibile fare un viaggio nel tempo, per riscoprire come eravamo e cosa, in 70 anni di storia, ha riempito le nostre giornate davanti al piccolo schermo.

Grazie anche alle tavole originali del maestro Giorgio Cavazzano e alle illustrazioni originali realizzate dai disegnatori di Topolino, la nostra cultura popolare si mette in mostra per offrire al turista e ai palazzolesi l’occasione per sfogliare piacevolmente l’album dei ricordi.

Il cartellone “Palazzolo è”

La mostra si realizza a Palazzolo Acreide soprattutto grazie alla collaborazione con l’Assessorato alla Cultura guidato dall’assessore e vicesindaco Nadia Spada, rientrando nel cartellone di eventi “Palazzolo è”.

“Dopo il grande successo della mostra Triade: omaggio ai miti e Passa tempo – 25 anni di disegni nei calendari di Guido Scarabottolo”, afferma il vicesindaco. “Questa nuova mostra – prosegue – che arriva direttamente da Etna Comics, conferma ancora una volta quanto Palazzolo Acreide possa diventare un avamposto culturale”.

Il turismo a Palazzolo

“E questo sia per il suo patrimonio storico e artistico che per le iniziative che accoglie e promuove grazie anche alla collaborazione con tante realtà che operano in questa comunità. Un grazie, dunque, alla Mediblei Società Cooperativa per farsi promotrice, ancora una volta, di appuntamenti che puntano ad un turismo di qualità e a promuovere cultura per tutte le generazioni”.

“Le mostre sul fumetto che sono state realizzate all’interno di Spazio San Sebastiano nell’ultimo anno hanno ottenuto un grande successo di pubblico sia tra i giovani che tra gli adulti ma la curiosità che hanno suscitato soprattutto tra i più piccoli è la dimostrazione che queste attività vanno promosse e valorizzate per il futuro delle nuove generazioni”.

“Sono sicura – conclude – che sarà un grande successo anche questa mostra sui 70 anni della Tv visti da Topolino, personaggio iconico che non ha età e che saprà coinvolgere anche le nuove generazioni, che sapranno apprezzare l’originalità delle opere esposte e godersi ogni particolare”.

Alle 17.30 di domenica 23 giugno è in programma il taglio del nastro. Ospite dell’evento di apertura sarà Emanuele Virzì, disegnatore e colorista di Topolino per Panini Comics Italia e tra i disegnatori in mostra. A partire dalle 19:00 Virzì dialogherà con il curatore Marco Grasso durante il talk “Disegnare Topolino in Sicilia”. La mostra si potrà visitare tutti i giorni, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30, sino al 28 luglio e l’ingresso è gratuito.

