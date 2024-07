Etna in eruzione, piove cenere su Catania: chiude l’aeroporto

Sospesi tutti i voli in arrivo e in partenza

PRUDENZA PER STRADA

CATANIA – Piove cenere lavica su Catania e numerosi altri centri abitati della provincia. L’ effetto della nube vulcanica emerge per diversi chilometri di altezza dal cratere Voragine dell’Etna dove, dalla notte scorsa, sono presenti delle fontane di lava. L’attività eruttiva è ancora in corso, come testimoniano i valori molto alti del tremore dei condotti magmatici del sistema registrati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania.

La nube di cenere

Un’intesa nube vulcanica emerge per diversi chilometri di altezza dal cratere Voragine dell’Etna dove, dalla notte scorsa, sono presenti delle fontane di lava. Resta su valori molto alti il tremore dei condotti magmatici del sistema, segnalando la presenza di una grande energia interna nell’edificio vulcanico. Secondo il sistema previsionale dell’Ingv-Osservataorio etneo di Catania, la cenere di disperse in direzione Est-Sud-Est.

Fontanarossa

Intanto, la “SAC, società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’Unità di crisi ha disposto la chiusura dei settori B2 e B3 e, quindi, la sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza.

Le operazioni riprenderanno ad avvenuta conclusione del fenomeno di ricaduta cenere e sua rimozione dalle infrastrutture di volo. La sospensione comporterà cancellazioni e/o dirottamenti su altri scali. Pertanto, i passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di contattare la compagnia aerea per avere maggiori informazioni”.