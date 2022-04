Etnabook, Cecchi Paone presenta il festival della cultura a Catania VIDEO

“Diventare" è il tema sul quale si snoderà tutta la kermesse autunnale

Leggere per crescere, leggere per imparare, leggere per diventare. Questa i temi e i percorsi della IV edizione di Etnabook il festival internazionale del libro e della cultura che si terrà nel capoluogo etneo dal 27 settembre all’1 ottobre prossimo all’interno del Palazzo della Cultura in via Vittorio Emanuele e presentato oggi nella sala Sant’Agata dello stesso palazzo. Consulente artistico del festival Alessandro Cecchi Paone coadiuvato da Cirino Cristaldi presidente della manifestazione e da Massimo Fazio presidente del comitato scientifico insieme all’assessore alla cultura Barbara Mirabella e dal direttore cultura e rete museale Paolo Di Caro.

“Diventare” è il tema sul quale si snoderà tutto il festival. “Diventare” con i libri che accompagnano i piccoli e i grandi attraverso un percorso interiore. Presente e futuro sono stimolati dall’approfondimento di realtà diverse, leggere per viaggiare mentalmente, leggere per conoscere, leggere per accrescersi. “Puoi leggere, leggere, leggere, che è la cosa più bella che si possa fare in gioventù e piano piano ti sentirai arricchire dentro, sentirai formarsi dentro di te quell’esperienza speciale che è la cultura” sono le parole sulla lettura e sui libri di Pier Paolo Pasolini.

“Ci sono i libri di carta e quelli elettronici – dice Cecchi Paone – i giovani leggono tantissimo, eccome, magari in maniera disordinata e frammentaria come è tipico delle piattaforme social. Il mio contributo all’Etnabook Festival sarà quello di dire diventate tutti analogici perché non c’è alternativa, senza rimpiangere il passato, ma condividendo tutte le nostre conoscenze su altri supporti”. Cirino Cristaldi è il presidente del BookFestival “Ci saranno tante novità, incominciando dalla direzione artistica affidata ad Alessandro Cecchi Paone, che spero possano portare più lustro e cultura nella nostra città”. Etnabook è anche il Premio Letterario “Cultura sotto il vulcano”.

Per l’edizione 2022 il premio sarà articolato in tre sezioni: a) Poesia; b) Narrativa/Saggio; c) Un libro in una pagina. Una giuria tecnica, composta da personaggi del mondo dell’editoria, del giornalismo e della cultura, avrà il compito di valutare le opere dei partecipanti e di scegliere le migliori a cui spetterà una targa e un premio in denaro. Non mancherà, inoltre, il concorso dedicato ai booktrailer, rivolto alle trasposizioni cinematografiche di opere letterarie. Per tutte le informazioni relative al bando di concorso, è possibile consultare lo spazio dedicato sul sito http://etnabook.it/bandi-premio-letterario/. Dal 27 settembre appuntamento con Etnabook al Palazzo della Cultura e in altre location del capoluogo etneo.