Europam, i carburanti alla cordata Eos-Gan-Trama

Via libera del tribunale di Genova

GENOVA – Dirittura d’arrivo per la vendita del ramo carburanti di Europam, come anticipato oltre un mese fa . È stata infatti accettata l’offerta vincolante della cordata composta da Eos, Gandolfo e Trama, che annunciano di aver avviato il percorso finalizzato al perfezionamento dell’operazione.

Il Tribunale di Genova, fanno sapere le tre società, ha autorizzato il trasferimento del ramo d’azienda ai sensi dell’articolo 22 comma 1, lettera d) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. (v. Staffetta 24/02).

“L’operazione – si legge in una nota – riguarda un perimetro industriale di primaria rilevanza nel panorama nazionale della distribuzione carburanti: un ramo d’azienda costituito da una rete di circa 210 impianti, dislocati in Liguria, Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, che negli ultimi anni ha erogato circa 160 milioni di litri l’anno, nonché da 4 depositi, con personale, autorizzazioni, contratti e marchi funzionali alla prosecuzione dell’attività”.

Il progetto, scrivono le tre società, “nasce da una scelta industriale chiara: preservare e rafforzare un ramo d’azienda che rappresenta il cuore operativo del business carburanti di Europam, evitando dispersione di valore e assicurando continuità aziendale, stabilità operativa e tutela delle persone e delle competenze”.

L’operazione sarà realizzata attraverso una NewCo il cui capitale sociale sarà detenuto per il 47,5% da Eos, per il 47,5% da Gan e per il 5% da Trama. Tale assetto, si legge nella nota, “riflette una logica industriale ben definita. Due operatori del settore con forte esperienza uniscono le forze per sviluppare una piattaforma comune affiancati da Trama nella crescita industriale dell’iniziativa nel tempo”. Per Eos, in particolare, “l’operazione rappresenta un passaggio strategico di grande rilievo. La società opera oggi in Sicilia con una rete di circa 190 stazioni di servizio e un deposito commerciale, con volumi 2025 pari a circa 220 milioni di litri, ricavi consolidati superiori a 230 milioni di euro ed Ebitda consolidato pari a circa 12 milioni di euro”.

Nata dal progetto Grs Petroli, Eos “affonda le proprie radici in una tradizione industriale attiva in Sicilia occidentale sin dai primi anni ’70 ed è oggi partner commerciale consolidato di Kuwait Petroleum Italia”.

Per Gan, “l’operazione rappresenta una tappa significativa nel percorso di crescita del gruppo. Gan dispone di una rete di circa 50 stazioni di servizio e 4 depositi commerciali, con volumi 2025 pari a circa 115 milioni di litri, ricavi consolidati pari a circa 140 milioni di euro ed Ebitda consolidato pari a circa 4 milioni di euro – ancora la nota -. Recentemente, spinta dalla volontà di offrire ai propri clienti ulteriori servizi ma con i medesimi standard qualitativi, ha intrapreso la propria avventura anche nel settore retail energy attraverso Gan Energia”.

La storia imprenditoriale del gruppo affonda le radici nel 1975, con la nascita del primo deposito commerciale Gandolfo Carburanti a Sambuca di Sicilia. “Oggi il gruppo presidia la distribuzione carburanti, l’extrarete, il bunkeraggio e servizi innovativi legati alla mobilità e all’energia, con una presenza consolidata in Sicilia – si legge ancora -. Trama è una realtà indipendente di nuova generazione, fondata per affiancare imprenditori e investitori in operazioni complesse ad elevato contenuto strategico e industriale. L’approccio integra competenze di M&A, execution e sviluppo del valore, con l’obiettivo di contribuire non solo al buon esito dell’operazione ma anche alla costruzione di un percorso industriale solido e sostenibile nel tempo, a beneficio dei propri partner”.

“Questa operazione nasce da una convinzione semplice, condivisa da due imprenditori: i business industriali si salvano e si rilanciano con competenze vere, presenza operativa e visione di lungo periodo”, ha dichiarato Cosimo Giuliano, amministratore delegato di Eos. “Quando ci siamo avvicinati, insieme a Gan e con il supporto di Trama, al Ramo Carburanti di Europam, non abbiamo visto soltanto una rete di impianti o un insieme di asset, ma una storia industriale importante, competenze costruite nel tempo e persone che meritano continuità e prospettiva – ha aggiunto -. In operazioni come questa servono responsabilità, concretezza e capacità di esserci davvero. Il nostro obiettivo è proprio questo: contribuire a dare stabilità fiducia e futuro a un perimetro che ha un valore industriale evidente”.

“Per noi il Ramo Carburanti non è una mera acquisizione finanziaria o opportunistica, ma una piattaforma industriale di lungo periodo, da sviluppare preservando relazioni commerciali, persone, competenze e continuità aziendale”, ha dichiarato Francesco Gandolfo, amministratore unico di Gan. “Sappiamo bene, da imprenditori, che dietro ogni realtà industriale ci sono lavoro, sacrifici, relazioni costruite negli anni e un forte legame con il territorio – ha aggiunto -. Per questo abbiamo scelto di affrontare questa operazione con serietà e visione industriale, con l’ambizione di realizzare un rilancio vero insieme a Eos e Trama. Una volta completata la stabilizzazione del perimetro, l’obiettivo sarà costruire una piattaforma ancora più forte, capace di generare ulteriori economie industriali, rafforzare il presidio sul mercato e continuare a investire nel settore”.

“Questa operazione assume un significato particolare anche sotto il profilo imprenditoriale: due operatori siciliani, con storie diverse ma complementari, hanno deciso di unire esperienza, capitale relazionale e capacità di execution per realizzare un’operazione di scala nazionale, con un solido presidio industriale e una chiara visione di lungo periodo”, hanno dichiarato i fondatori di Trama, Vito Daniello e Giulio D’Argento.

“Per noi di Trama questo progetto rappresenta molto più di un deal: è la conferma concreta di un approccio al lavoro fondato su origination, strutturazione, affiancamento ai partner e partecipazione attiva allo sviluppo industriale – hanno aggiunto -. Siamo orgogliosi del lavoro svolto fin qui al fianco di Eos e Gan e, ancor più, motivati ad affrontare insieme a loro le sfide e le opportunità che ci attendono nei prossimi mesi”.

“L’operazione – conclude la nota, rappresenta il risultato di un lavoro congiunto e di una collaborazione intensa e continuativa, che ha visto il diretto coinvolgimento del management di Eos e Gan, in particolare di Cosimo Giuliano e Francesco Gandolfo, nonché dei fondatori di Trama, Vito Daniello e Giulio D’Argento, oltre al contributo di David Caputo per Eos e Filippo Ferrante per Gan”.