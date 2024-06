Europee, Caruso (FI): “Si chiude campagna elettorale entusiasmante”

Il commento del coordinatore regionale degli azzurri

PALERMO – “Si chiude oggi una campagna elettorale entusiasmante, che ha visto tutti i candidati e le candidate di Forza Italia incontrare migliaia di cittadini, imprenditori, giovani, operatori sociali”. Lo ha dichiarato Marcello Caruso, coordinatore di Forza Italia in Sicilia, partecipando oggi a Napoli all’iniziativa nazionale di chiusura della campagna elettorale degli azzurri.

Europee, le parole di Caruso

“Una campagna elettorale che ha confermato come Forza Italia sia, anche in Sicilia – aggiunge Caruso – il naturale punto di approdo e di impegno per i moderati e i liberali. Abbiamo chiaramente percepito e registrato in queste settimane come il consenso attorno alla lista di Forza Italia sia cresciuto costantemente, grazie al lavoro svolto a livello nazionale dal segretario Tajani e grazie al lavoro nel territorio svolto dai nostri candidati””.

“Siamo certi che il risultato di Forza Italia in Sicilia – conclude il coordinatore regionale – contribuirà in modo determinante al successo nazionale del nostro partito, che si confermerà elemento centrale nel Partito Popolare Europeo”.

