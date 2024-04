Europee, i candidati del Pd: in Sicilia capolista Elly Schlein NOMI

Volti noti ed esponenti storici: ecco chi sono

PALERMO – Europee, la lista del Pd è pronta, Elly Schlein capolista in Sicilia. In corsa anche Giuseppe Lupo e la giornalista Lidia Tilotta. I nomi.

Europee, la lista del Pd

Otto nomi per la corsa verso Bruxelles. La lista Sicilia-Sardegna dei democratici sarà guidata da Elly Schlein, come ha voluto, fortemente, il segretario Anthony Barbagallo. Subito dopo un uomo, Antonio Nicita, vicepresidente del gruppo al Senato e poi la giornalista Lidia Tilotta vicecaporedattore della Tgr Rai, una candidata indipendente.

Gli altri candidati

Candidato anche l’uscente Pietro Bartolo e l’ex deputato regionale Giuseppe Lupo, consigliere comunale a Palermo. In bilico la candidatura di Maria Flavia Timbro, avvocata di Messina e attivista No-Ponte. In via di definizione due possibili candidature, quelle della ex assessore Aurora Notarianni e della consigliera comunale Antonella Russo.

All’appello mancano un uomo e altri due candidati che saranno designati dal Pd sardo.