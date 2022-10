Evade dai domiciliari e tenta la rapina al supermarket, arrestato

Un 22enne finisce in carcere

1' DI LETTURA

PALERMO – Evade dai domiciliari per entrare in un supermercato a Palermo, portare via diversa merce dagli scaffali e aggredire i dipendenti. I carabinieri della stazione di Brancaccio hanno arrestato Ivan Sciabica, 22 anni, accusato di tentata rapina impropria ed evasione.

I militari sono intervenuti nel supermercato Sisa di via Portella della Ginestra. A chiedere aiuto sono stati i dipendenti. Uno di loro era stato aggredito dopo che aveva cercato di bloccare il giovane. Alle forze dell’ordine il giovane ha dato false generalità; era ai domiciliari e non voleva essere scoperto. Grazie alle indagini successive all’arresto i carabinieri sono risaliti alla vera identità del rapinatore. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.