Evasione fiscale a Marsala: il pm chiede il processo per l’imprenditore

Secondo l'accusa avrebbe omesso di pagare tasse per 557 mila euro

MARSALA – Non effettuando dichiarazioni ai fini Ires per gli anni d’imposta 2021 e 2022 e omettendo la dichiarazione Iva per il 2022, avrebbe evaso tasse per circa 557 mila euro. Inoltre, avrebbe occultato o distrutto scritture contabili per rendere impossibile la ricostruzione dei redditi prodotti dalla società.

È quanto contesta la procura della repubblica di Marsala a Pietro Barraco, liquidatore della “Bpl Trasporti”. Per Barraco, la procura ha chiesto al gip il rinvio a giudizio. Secondo l’accusa, omettendo le dichiarazioni ai fini Ires, l’imprenditore non avrebbe versato allo Stato 351.151 euro, mentre l’Iva evasa sarebbe stata di 206.174 euro.

Le indagini, scaturite da una verifica fiscale effettuata sulla Bpl Trasporti di Marsala “avrebbero consentito di appurare, allo stato – spiega una nota della procura – che il liquidatore non avrebbe trasmesso telematicamente le dichiarazioni fiscali annuali dovute”.