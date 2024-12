Al via ChocoModica 2024: il programma dal 6 all’8 dicembre

Nella cittadina iblea

MODICA (RAGUSA) – Anche quest’anno il centro storico di Modica ospita una nuova edizione del “ChocoModica“, evento imperdibile per tutti gli amanti del cioccolato e non solo. Il ricco programma prevede attività per grandi e piccini. La città, ricca di storia e cultura, con questa occasione offre la possibilità di visitare e scoprire tutte le sue bellezze.

Il cioccolato sarà la specialità principale dell’evento che inizierà venerdì 6 dicembre e terminerà domenica 8 dicembre 2024.

ChocoModica 2024: i dettagli dell’evento

L’inaugurazione del ChocoModica 2024 è in programma venerdì 6 dicembre alle 10:30 in Piazza Matteotti con il taglio del nastro in presenza delle autorità del paese.

L’evento risalta la tradizione gastronomica locale, offrendo un’esperienza culturale e sensoriale. I visitatori potranno assaggiare le diverse varietà di cioccolato modicano e assistere alla sua lavorazione con diversi show cooking e spettacoli musicali e d’intrattenimento.

L’edizione di quest’anno ha come protagonisti principali i bambini, con numerose attività e laboratori a loro dedicati. Tra i diversi spettacoli organizzati per i più piccoli troviamo il Chocorcircus con protagonisti circensi e artisti di strada. Anche per gli adulti l’evento riserva eventi culturali come Chocoart, CiocoTalk, CineCiok e ChocoBook.

Oltre al cioccolato sarà possibile gustare anche diverse specialità siciliane di street food, come frittura mista e carne grigliata accompagnata da birra artigianale.

La città offre un servizio navetta dal costo di 2,50 euro per andata e ritorno. Il biglietto sarà gratuito per i ragazzi fino a 13 anni d’età.

Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale, in cui è presente l’intero programma dell’organizzazione.

