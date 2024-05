Ex Blutec di Termini Imerese, sottoscritta la cessione a Pelligra

Lo ha reso noto il ministero delle Imprese e del Made in Italy

ROMA – Il ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato informato dai commissari straordinari di Blutec Spa in Amministrazione straordinaria che, nella giornata di ieri, è stato sottoscritto il contratto di cessione del ramo d’azienda di Termini Imerese in favore di Pelligra Italia Holding Srl.

Lo rende noto il Mimit. Il piano di Pelligra Holding Italia Srl, che si è aggiudicato l’area con un’offerta di 8,5 milioni di euro, prevede anche l’assunzione di almeno 350 dipendenti ex Blutec attualmente in cassa integrazione e investimenti per la riqualificazione dell’area.

La cessione della proprietà, spiega il Mimit in una nota, “resta condizionata alla finalizzazione del pagamento dell’intera somma e alla autorizzazione delle organizzazioni sindacali e istituzioni locali, che avverrà nelle prossime settimane come da cronoprogramma concordato”.

L’assegnazione, aggiunge il Mimit, “si inserisce in un più ampio progetto di rilancio del polo industriale di Termini Imerese che riguarda, oltre alla riqualificazione dell’area industriale, il potenziamento del porto e lo sviluppo di un interporto integrato all’area”.

“In Sicilia avremo tre poli di avanguardia: chimica green, tra Gela e Priolo, industria produttiva a Termini Imerese e microelettronica qui nell’Etna Valley. Tre poli che faranno dell’isola il cuore dell’industria del futuro nel Mediterraneo – ha detto il ministro Adolfo Urso -“.

“Io sono convinto – ha aggiunto – che la firma del contratto del commissario straordinario e il gruppo Pelligra per la cessione dell’ex Blutec porterà a compimento l’obiettivo, rassicurando i sindacati che il progetto andrà in porto nei modi e nei tempi previsti”.