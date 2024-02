Ex Blutec, il ministro Urso: “Troveremo una soluzione, vicenda troppo lunga”

"In Sicilia lavoriamo a tanti progetti"

ROMA – “Sono convinto che si giungerà a una soluzione positiva per l’ex Blutec di Termini Imerese. Come governo e Regione dobbiamo accompagnare e sostenere un eventuale e ulteriore investimento. Penso che si possa costruire un nuovo futuro produttivo, e quindi sociale ed economico, in quell’area puntando sull’attività portuale e logistica, e quindi sull’area ex Fiat e poi Blutec che ha una sua vocazione industriale ma certamente può avere anche funzioni logistiche produttive e commerciali”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso a ReiTv a proposito della riapertura del bando per la vendita dello stabilimento, con scadenza programmata al 28 febbraio, dopo che i commissari straordinari ex Blutec hanno ritenuto al momento le due proposte ricevute non ancora idonee.

“Siamo impegnati e sono convinto che l’obiettivo si possa raggiungere – ha aggiunto Urso -. Riusciremo a dare una soluzione e poi in maniera più generale affronteremo le tematiche inerenti l’industria automobilistica italiana che proprio lì ha lasciato il cantiere con quello che poi ne è conseguito. Quella di Termini Imerese è una vicenda di lungo tempo, risale ormai alla chiusura dello stabilimento della Fiat e poi all’acquisizione un po’ sospetta, gli atti giudiziari lo rilevano”.

“In Sicilia stiamo lavorando a tanti progetti, che coinvolgono anche altri Paesi del Mediterraneo e della Penisola arabica, ma è giusto annunciarli quando prenderanno forma. Certamente l’idrogeno è uno degli obiettivi fondamentali per quanto riguarda l’energia del futuro sul quale siamo molto determinati”.