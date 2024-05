Ex marito perseguita la moglie, arrestato: “O mia o di nessun altro”

L’avrebbe minacciata con una pistola e un coltello

CATANIA – “Se non sarai mia, non sarai di nessun altro”. Con queste folli parole un 50enne di Catania avrebbe minacciato con una pistola e un coltello l’ex moglie, che lo ha lasciato dopo anni di maltrattamenti.

Centinaia di messaggi, telefonate, videochiamate, una gelosia morbosa e ossessiva. Adesso l’ex marito è stato arrestato per stalking e portato in carcere a Piazza Lanza. Lo hanno arrestato gli agenti del Commissariato di Borgo Ognina. Le accuse sono maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

Da anni lui l’avrebbe maltrattata, in più occasioni, prendendola pure a calci e pugni davanti ai bambini piccoli. Tanto da indurla a dire basta. Eppure anche dopo la separazione lui avrebbe continuato a tempestarla di chiamate. Tanto da far scattare l’accusa di stalking.