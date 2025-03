Ex Province, dopo il Tar Genovese non demorde: “Ricorso al Cga”

Il presidente del consiglio comunale di Ispica: "La democrazia non si aggira"

ISPICA (RAGUSA) – Il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso contro le elezioni di secondo grado nelle ex Province siciliane “non perché infondato, ma solo per un motivo di competenza, rimandando la questione al giudice civile”. A dirlo è Giambattista Genovese, il presidente del consiglio comunale di Ispica (Ragusa) che aveva avanzato il ricorso contro le elezioni di secondo grado fissate per il 27 aprile nei Liberi consorzi e nelle Città metropolitane della Sicilia.

Genovese, che risponde anche al deputato regionale Pd Nello Dipasquale (“mente sapendo di mentire quando afferma di aver ‘sventato il tentativo di impedire il voto'”), annuncia che quello dinanzi al Tribunale amministrativo regionale è stato solo il primo tempo di una partita ben più grande: “Porterò avanti il ricorso al Cga (organo che in Sicilia rappresenta il secondo grado di giudizio della giustizia amministrativa, ndr), mentre altri si rivolgeranno al giudice ordinario”.

E infine: “La battaglia per il diritto al voto diretto non si ferma. Perché la democrazia non si aggira, non si manipola, non si negozia”.